«Российская ходьба не умрет никогда». Челябинский спортсмен намерен доказать это в Токио

Василий Мизинов станет единственным российским участником мужского олимпийского турнира по спортивной ходьбе

В связи с санкциями, которым подверглась Всероссийская федерация легкой атлетики, на Олимпийских играх — 2021 смогут выступить только десять наших соотечественников. Среди них и южноуралец Василий Мизинов. Ему предстоит нелегкая задача — дать бой сильным азиатским спортсменам, оправдать доверие возложенных на него надежд со стороны ВФЛА и доказать, что несмотря на допинговые скандалы российская легкая атлетика и спортивная ходьба продолжают оставаться одними из ведущих в мире. В очередном выпуске рубрики «Верим в Россию! Болеем за наших!» ИА «Первое областное» рассказывает о скромном парне из Магнитогорска, который в свои 23 года входит в мировой топ лучших ходоков мира.

С «ледяным галстуком» на шее к серебру чемпионата мира

...За бортом +37°С, влажность 87%. Самолет с Василием Мизиновым и его тренером Еленой Сайко вот-вот должен был приземлиться в столице Катара. Уже через два дня в Дохе должен стартовать чемпионат мира по легкой атлетике — 2019. При таких тяжелых погодных условиях не то что состязаться, просто на улице находиться небезопасно.

«Когда я только вышел из аэропорта, было ощущение, будто не хватало воздуха. Но я подумал, что это из-за крыши парковки — может, там вентиляции нет. А уже когда вышли на открытое пространство, я подумал: „Блин, вообще кислорода нет“», — рассказывал потом после соревнований Василий.

Повидавшая многое за свою карьеру спортсменки и тренера Елена Сайко запаниковала. «Я понимаю, что есть люди, которые занимаются всякими экстремальными видами спорта — бегают марафоны в пустыне и тому подобное. Но это их сознательный выбор, а мы на это не подписывались. Я как тренер нашла бриллиант, талантливого спортсмена. Моя задача — сберечь его, чтобы он мог выступать как можно дольше, а не подвергать риску его здоровье», — сокрушалась тренер в интервью федеральному изданию «Спорт-Экспресс».

Соревнования нужно было переносить. Это понимали все. Многие другие спортсмены и представители делегаций обращались к организаторам — все тщетно, права на телетрансляцию уже выкуплены, турнир будет.

Старт заходу на 20 км был дан 4 октября в 23:30 по местному времени. Несмотря на позднее начало соревнований ситуацию это не спасло — температура воздуха составляла 32 градуса. При такой дикой жаре и влажности ходоки не соревновались еще никогда. На дистанцию отправились 52 ходока из 28 стран, в том числе и южноуралец Василий Мизинов.

Спортсмены осторожно начали первые 5 км, привыкая к жаре. Первый отрыв попытались создать британец Каллум Уилкинсон и китаец Ван Кайхуа, но довольно быстро их догнал лидер мирового сезона Тисикадзу Яманиси. Японец спустя некоторое время оторвался от преследователей и единолично возглавил гонку. На второй половине дистанции он уверенно сохранил добытое преимущество, ни разу не дав соперникам подойти к себе ближе чем на 13 секунд.

Основным преследователем японца был швец Персеус Калстрем. Он долгое время шел на втором месте, но затем включился в борьбу Василий Мизинов. Ему удалось сохранить силы, грамотно распределить их по всей дистанции. Помогла и мудрость тренера: Елена Сайко летом на тренировках заставляла своего подопечного ходить на соревнованиях в так называемом галстуке: в свернутое трубочкой полотенце клался лед. Спортсмен сопротивлялся, ему такое приспособление мешало при ходьбе, но в Дохе такое «волшебное» полотенце реально спасало от жары. Пользовались таким лайфхаком и другие спортсмены.

«На соревнования настраиваешься как на обычную тренировку, чтобы не перегореть. Выходишь и делаешь то, что на тренировках: идешь на результат, к которому готовился. В Дохе был конкретный план, чтобы не дать организму перегреться. Нужно было постоянно обливаться, не ждать: есть вода — обливайся, пей, поддерживай водный баланс в организме. Круг там был короткий, к пункту питания подходил регулярно, так что эта стратегия сработала», — скажет уже после финиша в эфире «Матч ТВ» Василий Мизинов.

Заключительные 5 км Мизинов преодолел за 20.53, показав лучший результат среди всех участников. На последних метрах дистанции шедший вторым швец Карлстрем не выдержал натиска россиянина. Василий едва ли не летел к своей серебряной медали чемпионата мира. «Российская ходьба не умрет никогда», — фразу Мизинова после финиша растиражируют все федеральные СМИ.

Европейская бронза и командный чемпионат мира

Финишный спурт — отличительная черта южноуральского ходока. В похожем стиле Василий Мизинов выиграл и молодежный чемпионат Европы в 2019 году. В шведском городе Евле борьба за победу шла между россиянином и турком Салихом Коркмазом. На финише их разделили 3 секунды.

Годом ранее, в 2018 году, для Василия были еще два крупнейших международных старта, непохожие друг на друга. На майском командном чемпионате мира в Тайцане (Китай) у россиянина не задалась ходьба с самого старта. Возможно, послужили тому причиной допинговые скандалы и отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. В индивидуальном порядке Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) все же допустила к стартам в Тайцане семь российских ходоков, которые получили возможность выступать в качестве нейтральных атлетов.

Однако буквально за день до старта соревнований всплыли еще факты сотрудничества группы спортсменов с тренером Виктором Чегиным. Из стартовых протоколов командного чемпионата мира были исключены пять российских атлетов. В итоге на старт 20-километровой дистанции среди мужчин отправился лишь Василий Мизинов. В одиночку биться с лидерами мировой спортивной ходьбы при удушающей китайской жаре у россиянина не получилось: к финишу он пришел только 20-м.

Относительную неудачу южноуралец компенсировал ярким выступлением на берлинском чемпионате Европы три месяца спустя. Соревнования прошли при комфортной погоде: +21 градус и небольшой дождь. Основная борьба за медали началась ближе к финишу, когда после 17 км дистанции определилась тройка лидеров, в которую вошли испанцы Альваро Мартин и Диего Гарсия с россиянином Мизиновым. Южноуралец к тому моменту уже имел два предупреждения за технику прохождения дистанции и вынужден был перестраховываться, чтобы не получить дисквалификацию. Он не стал рисковать, когда лидер ускорил темп, и в спокойном режиме дошел до бронзы.

Досье. Василий Мизинов

Звание: мастер спорта международного класса.

Дата рождения: 29.12.1997.

Место рождения: Челябинск.

Тренеры: Елена Сайко, Андрей Андреев.

Достижения: серебряный призер чемпионата мира (2019). Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2018, 2019). Победитель первенства Европы до 23 лет (2019). Чемпион России (2019).

Магнитогорская «Школа выживания» закалила характер

Родился и вырос Василий Мизинов в Магнитогорске. Именно там и начинал свою спортивную карьеру. Чем он только не занимался. И каждый вид спорта давал ему свой уникальный набор качеств, которые он с успехом сегодня раскрывает в спортивной ходьбе.

В 10-летнем возрасте Василий оказался в единоборствах в секции с громкоговорящим названием «Школа выживания». Привел его туда дедушка. И, как впоследствии отметит сам спортсмен, именно здесь он воспитал в себе дисциплину и положил начало своему характеру.

В средней школе на физически крепкого парня обратил внимание учитель физкультуры, разглядев в нем задатки талантливого лыжника. Особых результатов Мизинов в этом виде спорта не достиг, но тренировки не прошли даром, развили выносливость и терпение.

Все изменилось после того, как перспективный и физически одаренный юноша оказался в секции по легкой атлетике. Знакомство с тренером Андреем Андреевым сыграло ключевую роль в том, что 14-летний парень решил связать свою судьбу с «королевой спорта». Хотя и здесь поначалу дела не ладились.

«Я два года занимался у него в группе. Опять же особых успехов вначале не показывал. Бывало, прогуливал тренировки, а на утреннюю пробежку так вообще не вставал. Уже даже подумывал пойти обратно в футбол, но в какой-то момент получил „пинок“ и начал уже посещать все тренировки и выполнять установки тренера. Андреев всегда говорил, что я буду либо марафоны бегать, либо ходьбой ходить», — рассказывал в одном из интервью ИА «Первое областное» Василий Мизинов.

На одних из соревнований спортсмена увидела его нынешний тренер Елена Сайко. Она предложила Мизинову попробовать заниматься ходьбой, а также пригласила его в Челябинск, жить и тренироваться в школе-интернате спортивного профиля. Уже в августе 2014 года магнитогорец начал карьеру спортивного ходока. Буквально через полгода — в феврале 2015 года — Василий выиграл зимний чемпионат России на 10 000 метров и выполнил норматив мастера спорта.

Решение переехать в Челябинск стало для Мизинова судьбоносным и важнейшим шагом в спортивной карьере и жизни. Елена Сайко — сама в прошлом спортсменка, участница Олимпийских игр. И добрейшей души человек. Надо видеть то, с каким удовольствием у нее занимаются дети. Они тренируются в группе, учатся друг у друга. И в этой конкурентной среде рождаются будущие чемпионы.

Дать бой китайцам, не упустить японцев

Состязания по спортивной ходьбе на Олимпийских играх — 2021 пройдут не в столице Японии, а в городе Саппаро. На старт мужской гонки выйдут 60 сильнейших атлетов мира. Уже ясно, что погодные условия будут тяжелые. Но все же не такие, как в Дохе два года назад.

Еще не до конца понятно, кто выйдет на старт 20-километровой дистанции. Есть предварительный состав участников, но кто попадет в окончательную заявку, можно только предугадывать. Но очевидно, что круг претендентов на медали в этом списке достаточно широкий.

Мировыми лидерами в этом виде спорта считаются китайцы. В мировом рейтинге в десятке сильнейших аж шесть представителей из Поднебесной. К счастью, на Олимпиаде смогут выступить не более трех спортсменов от одной страны. Но это может служить слабым утешением для других атлетов. Помимо китайцев, есть сильные японцы, выступающие у себя на родине. Климатические условия и знание особенностей трассы делают их фаворитами. Тем более что и Коки Икеда, и Эйки Такахаши имею опыт побед на больших соревнованиях.

Наверняка вклинятся в борьбу за высокие места испанские и итальянские ходоки. Вероятно, в группе лидеров окажутся и вышеупомянутые турок Коркмаз и швед Калстрем. Впрочем, все это не имеет никакого значения в сравнении с тем, в какой психологической и физической форме будет находиться наш спортсмен. Только от самого Василия зависит то, какой результат он покажет.

«Если честно, я не знаю, кто заявится на соревнования. Я никогда до самого старта не интересуюсь, кто идет с нами», — ответила корреспонденту ИА «Первое областное» Елена Сайко на вопрос о том, кто может стать основными соперниками ее подопечного на Олимпийских играх. Может быть, так и правильно — зачем забивать голову лишней информацией и психологически накручивать себя перед стартом? Трасса одна для всех, все в равных условиях. Победителем станет тот, кто лучше сумел подготовиться к соревнованиям и готов выдержать груз ответственности, на него возложенный.

Когда смотреть?

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины

5 августа. 12:30—14:05 (время — челябинское).

Кто соперники?

Фавориты: Коки Икеда (Япония), Ван Кайхуа (Китай), Кай Цзилинь (Китай).

Претенденты: Эйки Такахаши (Япония), Тосикадзу Яманиши (Япония), Василий Мизинов (Россия), Альваро Мартин (Испания), Массимо Стано (Италия).

«Темные лошадки»: Чжан Юнь (Китай), Салих Коркмаз (Турция), Персеус Калстрем (Швеция), Диего Гарсия (Испания), Мигель Анхель Лопес (Испания), Франческо Фортунато (Италия), Андреас Оливас (Мексика), Кристофер Линке (Германия).

Прогноз: Василий Мизинов сумеет завоевать медаль. Вероятно, серебро или бронзу.

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