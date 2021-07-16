Челябинский бадминтонист отправился в третий поход за олимпийской медалью

Лидер сборной России по бадминтону Владимир Иванов выступит в Токио в парном разряде

В олимпийском турнире по бадминтону в мужском парном разряде у сборной России есть шанс побороться за высокие места. Дуэт Владимир Иванов / Иван Созонов уже с десяток лет входит в топ-20 сильнейших в мире. Нынешняя Олимпиада станет для них третьей по счету, и шанса вписать свои имена в историю у них, вероятнее всего, больше уже не будет. ИА «Первое областное» продолжает знакомить с олимпийскими перспективами южноуральских спортсменов в рубрике «Верим в Россию, болеем за наших».

Азиаты сдают позиции, европейцы дают бой

«Бадминтон в России жив!» — эту излюбленную фразу челябинец Владимир Иванов часто любит повторять в общении со СМИ. Говорит он так, как правило, после громких побед и успехов на международных турнирах. Не сказать, что происходит это регулярно, но основания так говорить у нашего земляка есть.

За пятилетний олимпийский цикл российский тандем неоднократно заявлял о себе на соревнованиях самого высокого ранга. И если поначалу их позиции в мировом рейтинге воспринимались иностранными специалистами скептически: мол, бывает — сегодня взлетели, завтра вернутся на свое место, то с течением времени тон высказываний в адрес россиян заметно изменился.

Еще с десяток лет назад в бадминтоне властвовали представители азиатских стран, побеждавших всех и вся. Доминирование спортсменов из Индонезии, Китая и Южной Кореи было подавляющим, и нарушить эту гегемонию не представлялось возможным. Лишь изредка давали им бой, преподнося сюрпризы, бадминтонисты из Дании и Великобритании. В принципе, расклад сил за это время не изменился — азиаты продолжают занимать ведущие позиции в рейтинге во всех разрядах бадминтона. Но теперь их преимущество не столь очевидно, и в Токио наверняка игра будет идти не в одну калитку.

Досье. Владимир Иванов

Вид спорта: бадминтон

Звание: заслуженный мастер спорта

Дата рождения: 03.07.1987

Место рождения: Челябинск

Тренер: Валерий Лебедев

Достижения: Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 г. Чемпион Европы (2014). Бронзовый призер чемпионатов Европы (2014, 2016, 2018). Серебряный и бронзовый призер Европейских олимпийских игр (2015, 2019). Серебряный и бронзовый призер Всемирной Универсиады (2013).

Российские первопроходцы

Что касается российского бадминтона, то к группе стран, претендующих на роль мировых лидеров в этом виде спорта, его пока не отнесешь. Но последние успехи наших соотечественников заставляют говорить о том, что Федерация бадминтона России выбрала правильный вектор развития.

Важнейшую роль в том, что с нашими спортсменами начинают считаться на международной арене, играет пара Иванов / Созонов. Именно с ними связаны все самые яркие и главные победы в парном разряде последних лет. Это они стали первыми россиянами, которые выиграли самый престижный турнир мировой Суперсерии All England Open. Это они впервые в истории советского и российского бадминтона выиграли Dutch Open. Это они в 2014 году впервые в истории выиграли чемпионат Европы в мужском парном разряде, а затем и повторили этот успех в 2021 году.

И все же именно выступление на All England Open в 2014 году является лучшим в карьере российского дуэта. Этот турнир является одним из старейших и самым престижным состязанием по бадминтону в мире. За ним закрепилось звание неофициального чемпионата мира и «бадминтонного Уимблдона». Никогда ранее россиянам не удавалось не то что побеждать на нем, но и даже доходить до финала.

Иванов / Созонов были посеяны на турнире под 13-м номером, поочередно выбили из турнира несколько сильных соперников, в полуфинале нанесла поражение первой паре мира из Южной Кореи, а в решающем матче японцы уже ничего не могли поделать с разбушевавшимися русскими.

«Это самый большой турнир в мире, и мы только что его выиграли. Это совершенно удивительно», — сказал тогда Владимир Иванов после головокружительного успеха. Позже финальные кадры с соревнований в Бирмингеме покажут по всем федеральным каналам, а президент Олимпийского комитета России Александр Жуков персонально поздравит спортсменов с исторической для нашего бадминтона победой.

Олимпийские перспективы

В новом олимпийском цикле наши парни продолжали приятно удивлять. Впрочем, не обходилось и без обидных поражений. Виной тому — пандемия и связанные с ней ограничения. В отличие от большинства соперников российская пара имела меньше соревновательной практики, отсюда и меньше возможностей увеличить свой рейтинг в борьбе за олимпийские путевки в Токио.

Все вопросы относительно своей поездки на ОИ-2021 ребята сняли на чемпионате Европы в Киеве в мае этого года. На этих соревнованиях пришлось непросто и по политическим мотивам. Они выиграли турнир и, надо отдать им должное, по его окончании не поддались на провокационные вопросы местных журналистов, поблагодарив всех болельщиков за поддержку.

В олимпийском турнире в Токио в мужском парном разряде выступят 16 команд. Они разбиты на четыре группы по две в каждой. Для выхода в плей-офф необходимо занимать одно из первых двух мест. Россиянам придется непросто — в группу попали японцы Эндо / Ватанабе (4-е место в мировом рейтинге), датчане Аструп / Расмуссен (12-е место) и нигерийцы Олофуа / Опейори (50-е место).

Очевидно, что африканцам будет непросто составить достойную конкуренцию остальным. В итоге борьба за две путевки сведется между тремя командами. И у всех трех, несмотря на разные позиции в рейтинге, равные шансы на успех. Что важно: россияне неоднократно встречались с соперниками по группе и имеют в активе победы над ними. «У Иванова и Созонова все соперники высокого уровня, но они им по силам», — расценила итоги жеребьевки главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова.

«Мы конкурентоспособны с любыми игроками, и это показывают наши результаты. Мы будем одними из фаворитов на Олимпиаде. Там выступят 16 участников, что плюс для нас. Например, на чемпионате мира — 64 пары, среди которых 5—6 китайских. На Олимпиаде будет только одна пара из Китая, и при успешном жребии можно уверенно пройти подгруппу, а там уже недалеко до медалей», — цитирует Владимира Иванова «РИА-Новости».

Теперь все зависит от самих парней. Выйдут из группы — окажутся в четвертьфинале, а там уже может произойти все что угодно. Уровень конкуренции в бадминтоне за последнее время вырос настолько, что как минимум десять участников олимпийского турнира могут претендовать на медали.

Ивану Созонову 32 года, Владимиру Иванову — 34... Пожалуй, другого шанса войти в олимпийскую историю у них уже не будет. Выдержать еще один олимпийский цикл и отправиться в Париж-2024 вряд ли удастся. Надо стараться решать задачу сейчас, потом будет уже поздно.

Из истории Олимпиад

Бадминтон впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 1992 году. На семи Играх было разыграно 27 комплектов наград, и в 25 из них чемпионами становились спортсмены Азиатского континента. Лишь дважды победу одерживали представители Европы — в 1996 году Пауль-Эрик Ларсен (Дания) и в 2016 году Каролина Марин (Испания). В активе россиян одна медаль — бронзовая, которую завоевала в Лондоне-2012 женская пара Нина Вислова / Валерия Сорокина.

Российская пара Владимир Иванов / Иван Созонов выступит на своей третьей Олимпиаде. В 2012 и 2016 годах наша команда не смогла преодолеть барьер группового этапа.

Любопытная история

На турнире All England 2016 российский дуэт прославился на весь мир не только своей победой, но и ярким исполнением в честь успеха ритуального боевого танца новозеландских маори — хаки. Этот танец стал известен и популярен после того, как его регулярно перед своими матчами демонстрировали регбисты из команды Новой Зеландии. Кадры видео с танцам Иванова и Созонова быстро разошлись в интернете, благодаря чему о российских бадминтонистах узнал весь мир.

Факт

Владимир Иванов один самых высоких бадминтонистов мира (201 см), что позволяет ему не только надежно играть у сетки, перекрывая атаки соперников, но и обладать сильнейшим смэшем — одним из самых агрессивных и динамичных ударов в бадминтоне. В 2017 году он побил мировой рекорд, послав на турнире в Индии волан со скоростью 419 км/ч. После того случая за ним закрепилось прозвище Mister Smash.

Когда смотреть?

Мужчины, парный разряд

Групповой раунд

24 июля. 13:00. Владимир Иванов / Иван Созонов — Ким Аструп / Андерс Расмуссен (Дания)

25 июля. 12:40. Владимир Иванов / Иван Созонов — Хироюки Эндо / Юта Ватанабе (Япония)

26 июля. 13:00. Владимир Иванов / Иван Созонов — Годвин Олофуа / Ануолувапо Опейори (Нигерия)

Четвертьфиналы

29 июля. 09:00—15:30

Полуфиналы

30 июля. 15:30—19:30

Финал, матч за 3-е место и церемония награждения

31 июля. 18:00—23:00

Кто соперники?

Фавориты: Хендра Сетиаван / Мохаммад Ахсан (Индонезия), Маркус Гидеон / Кевин Сукамулджо (Индонезия), Ли Янг / Ванг Чилинь (Тайбэй), Хироюки Эндо / Юта Ватанабе (Япония).

Претенденты: Ли Чжунху / Лю Ючэнь (Китай), Чой Сол Кью / Сео Сунь Чжа (Южная Корея).

«Темные лошадки»: Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия), Ким Аструп / Андерс Расмуссен (Дания), Такеши Камура / Кейго Сонода (Япония).

Прогноз: российская пара преподнесет сюрприз и завоюет бронзовые медали Олимпиады.

Инфографика: ИА «Первое областное»