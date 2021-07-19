«Без медалей не возвращайтесь!» Российским ватерполисткам поставили задачу выйти в финал Олимпиады

Руководитель Федерации водного поло России Евгений Шаронов озвучил цели команды в Токио-2021

Женская сборная России по водному поло — стабильный участник Олимпийских игр. Наша команда еще ни разу не пропустила главные летние старты четырехлетия. В очередной раз отправятся на Олимпиаду в составе российской сборной и ватерполистки из златоустовской «Уралочки». В Токио три южноуральские спортсменки постараются улучшить свой бронзовый успех пятилетней давности. В третьей серии рубрики «Верим в Россию! Болеем за наших!» рассказываем о турнирных раскладах олимпийского женского турнира по водному поло.

Головокружительный дебют и олимпийская стабильность

Женское водное поло дебютировало в программе летних Олимпийских игр в 2000 году. Тогда в Сидней отправились сразу четыре ватерполистки из Златоуста, которые в составе сборной России завоевали бронзовые медали. Это был головокружительный успех для всего южноуральского спорта, который стимулировал развитие женского водного поло в регионе на десятки лет вперед. Даже несмотря на то, что уже в то время «Уралочка» гремела на всю страну и Европу.

Подтверждением тому — постоянное представительство златоустовских ватерполисток в составе сборной России на всех без исключения международных турнирах. И хотя на следующих трех Олимпиадах нашей команде не удавалось повторить бронзовый успех (2004 — 5-е место, 2008 — 7-е место, 2012 — 6-е место), впору говорить о некой стабильности, которая позволяла причислять сборную России к числу мировых лидеров в женском водном поло. И все это на фоне взлетов и падений представителей других командных видов спорта, которым не всегда удавалось завоевывать олимпийские лицензии. Исключением может служить лишь знаменитая «трефиловская» женская сборная по гандболу, которая уже второй десяток лет является одной из лучших в мире.

Златоустовская школа мирового уровня

На Южном Урале есть свой Трефилов, которому впору при жизни ставить памятник в Златоусте. Основатель и бессменный руководитель «Уралочки» Михаил Накоряков продолжает штамповать все новых и новых ватерпольных звезд мирового уровня. И это в 70-летнем возрасте!

Вот и на сей раз в Токио «Уралочка» делегировала трех своих представителей — Эльвину Каримову, Марию Берсневу и Евгению Головину. К слову, первая из них отправилась на свою вторую Олимпиаду. В Рио-2016 Каримова вместе с Ольгой Горбуновой завоевали для России и Златоуста бронзовые медали.

Повторить этот результат российским ватерполисткам вполне по силам. В Токио выступят десять сильнейших команд мира, и как минимум семь из них в равной степени претендуют на медали. Перед отправлением в Японию тренерский штаб, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что пандемия коронавируса практически не оказала негативного влияния на подготовку к олимпийскому турниру, и акцентировал свое внимание на другом моменте.

«За полтора года мы практически не проводили спарринги с другими командами. Европейским сборным было чуть проще, поскольку они могли встречаться, организовывать совместные тренировки», — признался главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков.

Один фаворит и шесть претендентов

Впрочем, никакие отговорки и другие причины возможной неудачи приниматься не будут. Об этом ясно дал понять президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов, поставив конкретные задачи перед командой на ОИ-2021.

«Ставим цель сыграть в финале Игр. Третье место тоже будет хорошим результатом, но нужно бороться за финал. Планку снижать нельзя. Эта задача нам по силам. Мне кажется, американская команда стала еще сильней, а другие сборные, которые претендуют на медали, — Венгрия, Нидерланды, Испания, Россия, Австралия — находятся среди лидеров, сохраняют позиции и будут бороться за самые высокие места»,— сообщил Евгений Шаронов агентству «РИА Новости».

С его словами трудно не согласиться, если учесть результаты всех лидеров женского водного поло при подготовке к Олимпийским играм. Одним из важнейших для российской команды стал январский чемпионат Европы-2020 в венгерском Будапеште. Там наша команда сумела стать серебряным призером, уступив в финале хозяйкам соревнований. Но куда важнее для наших девчат стали не завоеванные медали, а полученные олимпийские лицензии. Так, сборная России получила возможность спокойно, без излишней нервотрепки готовиться к Олимпиаде в Токио. Жаль только, что из-за пандемии Игры перенесли на год, нарушив первоначальные планы подготовки команды.

Практически весь 2020 год сборная России не имела соревновательной практики. Однако сумела доказать, что и без нее может готовиться к крупным стартам. Наша команда приятно удивила своей игрой на июньском суперфинале Мировой лиги в Афинах. Она уверенно прошла групповой этап, выбив из борьбы грозных гречанок и китаянок. Правда, дать бой американкам в полуфинале не удалось — 8:17.

Тем не менее итоговое третье место в турнире, в котором участвуют все топовые соперники, говорит о многом. Кстати, второе место заняла сборная Венгрии. И ей тоже не удалось на равных соперничать со сборной США — 8:14. Очевидно, что только чудо или злой рок может помешать завоевать «звездно-полосатым» в Токио золото. Уж слишком мощно играет эта команда, сметая всех и вся на своем пути. А вот борьба за серебряную и бронзовую медали обещает стать очень интересной и непредсказуемой. О претендентах на пьедестал, как уже было написано выше, точно сказал руководитель Федерации водного поло России. Я бы к этой когорте добавил еще канадок, которые способны обыграть любого соперника. Крепкая команда у китаянок, способных преподнести сюрприз.

Из истории Олимпиад

Женское водное поло дебютировало на Олимпийских играх в 2000 году. В Сиднее в составе сборной России бронзовые медали завоевали четыре ватерполистки златоустовской «Уралочки»: Софья Конух, Юлия и Татьяна Петровы, Мария Королева. В 2004 году в Афины отправились шесть южноуральских спортсменок: Софья Конух, Татьяна Петрова, Екатерина Салимова, Екатерина Шишова, Наталья Шепелина и Анастасия Зубкова. Увы, медали российской команде завоевать не удалось. В Пекине-2008 аналогичный результат и пять спортсменок «Уралочки» в сборной России. В Лондоне-2012 честь Южного Урала в составе сборной защищала Софья Конух (6-е место). В Рио-де-Жанейро-2016 российской команде удалось завоевать бронзу, в ее составе призерами Олимпиады стали Ольга Горбунова и Эльвина Каримова.

Когда смотреть?

Групповой этап

24 июля. 18:20—21:10. Россия — Китай

26 июля. 14:00—16:50. Россия — Венгрия

30 июля. 14:00—16:50. Россия — США

1 августа. 18:20—21:10. Россия — Япония

Четвертьфиналы

3 августа. 14:00—16:50. Четвертьфинал 1, 2

3 августа. 18:20—21:10. Четвертьфинал 3, 4

Полуфиналы

5 августа. 14:00—16:50. Полуфинал 1

5 августа. 18:20—21:10. Полуфинал 2

Матч за 3-е место

7 августа. 13:40—15:00

Финал

7 августа. 16:30—18:20

Кто соперники?

Фаворит: США

Претенденты: Испания, Австралия, Венгрия, Россия

«Темные лошадки»: Канада, Китай, Голландия

Прогноз: сборная России с двумя южноуральскими спортсменками завоюет бронзовые медали.

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