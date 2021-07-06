Олимпийский комитет России утвердил состав команды на Игры‑2021

В Токио выступят 13 южноуральских спортсменов

Стал известен окончательный состав олимпийской сборной России для участия в Играх-2021 в Токио. Соответствующий документ направлен ОКР в Международный олимпийский комитет. В заявку команды вошли 13 южноуральских спортсменов, в том числе 5 наших атлетов, представляющих другие регионы.

Соответствующие заявки были направлены в МОК от других национальных комитетов. Таким образом сформировался окончательный состав всех спортсменов по 33 видам спорта, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. По предварительным данным, в Играх-2021 примут участие около 13 тысяч спортсменов, будет разыграно 339 комплектов медалей.

В окончательную заявку сборной России вошли 335 спортсменов, в том числе 8 атлетов, представляющих Челябинскую область. Наши земляки выступят в бадминтоне, водном поло, гребле академической, легкой атлетике, теннисе и тхэквондо.

Южноуральские спортсмены — участники Олимпийских игр — 2021

Бадминтон — Владимир Иванов

Водное поло — Эльвина Каримова, Мария Берснева, Евгения Головина

Гребля академическая — Екатерина Курочкина

Легкая атлетика — Василий Мизинов

Теннис — Екатерина Александрова

Тхэквондо — Татьяна Минина

К сожалению, имеют лишь теоретические шансы на участие в Олимпийских играх дзюдоисты Денис Ярцев и Сабина Гилязова. Оба сумели выполнить условия отбора, но проиграли борьбу за место в составе своим партнерам по команде. В итоге тренерский штаб сборной России решил сделать свой выбор не в нашу пользу: оба спортсмена включены в резервный состав команды. То есть они могут выступить в Токио только в том случае, если по какой-то причине не смогут этого сделать лидеры команды в их весовых категориях. Какими могут быть эти причины? Положительный тест на COVID-19 или наличие в организме запрещенных препаратов (допинг) и, наконец, травма спортсмена.

В отличие от них отправятся в Токио две тхэквондистки: Кристина Прокудина будет помогать Татьяне Мининой в качестве спарринг-партнера, а Маргарита Близнякова выступит в демонстрационном (показательном) виде тхэквондо — командном смешанном турнире.

Резервный состав, спарринг-партнеры, демонстрационные виды

Дзюдо — Денис Ярцев, Сабина Гилязова

Тхэквондо — Маргарита Близнякова, Кристина Прокудина

Отметим, что южноуральское представительство на Олимпийских играх могло быть и больше. Так, Евгения Косецкая (бадминтон) и Павел Созыкин (парусный спорт) уже давно не выступают за Челябинскую область, представляя другие регионы. Что касается спортсменов, выступающих в командных видах спорта, то здесь ситуация сложней. Есть разные градации того, как определять принадлежность спортсмена к субъекту РФ. Связаны они со спецификой командных видов спорта, где игроки часто меняют клубы и даже страны. Здесь принято учитывать место рождения спортсменов, а не их место жительства. Тем не менее, воспитанницы челябинской школы волейбола Евгения Старцева и Екатерина Енина по официальным документам Минспорта РФ будут в Токио представлять другие регионы, хотя Челябинская область по праву может считать их своими спортсменками. По этой же причине, скажем, знаменитый хоккеист Сергей Мозякин, выступавший за магнитогорский «Металлург» с 2011 года, на Олимпийских играх в Пхенчхане выиграл золотую медаль не для Южного Урала, а для родной для него Ярославской области.

Южноуральские спортсмены, выступающие за другие регионы

Евгения Косецкая (бадминтон, Татарстан)

Павел Созыкин (парусный спорт, Краснодарский край)

Евгения Старцева (волейбол, Татарстан)

Екатерина Енина (волейбол, Москва)

Кирилл Писклов (баскетбол 3 × 3, Свердловская область)

Наконец, достойно будут представлены на Олимпиаде и южноуральские тренеры. Александр Энс и Елена Сайко будут сопровождать в Токио своих воспитанников Василия Мизинова и Татьяну Минину. В дзюдо и боксе спортсмены Челябинской области в состав олимпийской сборной не вошли. Зато это сделали тренеры. Так, мужскую сборную по дзюдо возглавляет Дмитрий Морозов, а тренером команды и спарринг-партнером числится Виталий Макаров. Виктор Фархутдинов из Златоуста и вовсе возглавляет национальную команду по боксу.

Южноуральские тренеры в сборной России

Дмитрий Морозов (главный тренер мужской сборной России по дзюдо)

Виталий Макаров (тренер сборной России по дзюдо)

Виктор Фархутдинов (главный тренер сборной России по боксу)

Елена Сайко (тренер сборной России по легкой атлетике)

Александр Энс (тренер сборной России по тхэквондо)

Летние Олимпийские игры — 2021 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях по 33 видам спорта будет разыграно 339 комплектов медалей. По предварительным данным, в Играх примут участие около 13 тысяч спортсменов.