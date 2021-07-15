Челябинская спортсменка — одна из фаворитов олимпийского турнира по тхэквондо

Иностранные специалисты причисляют Татьяну Минину к главным претендентам на победу

На летних Олимпийских играх в Токио восемь спортсменов будут представлять Челябинскую область. За 8 дней до старта соревнований ИА «Первое областное» открывает цикл публикаций «Верим в Россию, болеем за наших», в которых будет знакомить читателей с нашими олимпийскими надеждами и ответит на самые актуальные вопросы: чего от них ждать, когда они выйдут на старт и есть ли у них шансы завоевать медали.

Южноуральская спортсменка в Токио будет отдуваться за всю женскую сборную России по тхэквондо. Татьяна Минина стала единственной, кому удалось выполнить жесткие условия и попасть в число 16 избранных в весовой категории до 57 кг. Ладно, хоть наши парни не подкачали и в мужском турнире выступят три россиянина. Иначе хрупкой и скромной девушке из Челябинска в японской столице пришлось бы совсем туго без поддержки и крепкого мужского плеча.

Впрочем, Таня несмотря на свои 24 года, уже достаточно опытная и титулованная спортсменка. И ей не привыкать биться за честь страны на соревнованиях самого высокого уровня. Другое дело, что она впервые выступит на Олимпийских играх, подготовка к которым началась еще 5 лет назад. Справится ли с психологической нагрузкой и давлением наша белокурая красавица с обаятельной улыбкой? Есть основания полагать, что да. Со спортсменкой работает личный тренер, спортивный психолог по образованию, Анна Селютина. В Токио вместе с Таней будет рядом ее наставник — ангел-хранитель Александр Энс, там же поддержит подругу ее спарринг-партнер Кристина Прокудина.





Если говорить про спортивную составляющую, то и здесь у Татьяны все в порядке. Она пять раз становилась сильнейшей в Европе, дважды брала серебро чемпионатов мира, а это уже говорит о многом и ставит ее в разряд фаворитов олимпийского турнира. Но здесь надо учесть одну важную деталь: большинство этих титулов южноуральская спортсменка завоевала в родной для нее весовой категории до 53 кг. В Токио ей придется биться в весе до 57 кг, где уже совсем другие соперницы (хотя со многими из них Минина встречалась на додянге). Кому-то может показаться, что небольшая разница в весе не имеет большого значения. Однако когда речь заходит о большом турнире, важна каждая деталь.

Не приходится сомневаться в том, что тренерский штаб сборной и ближайшее окружение Мининой уделят пристальное внимание этому аспекту в подготовке спортсменки. В весе до 57 кг будут представлены 16 спортсменок, которые выйдут биться за медали по олимпийской системе с выбыванием. Это значит, что челябинская спортсменка начнет турнир по стадии 1/8 финала. Таким образом, чтобы выйти в полуфинал и получить возможность побороться за медаль, Татьяне нужно победить как минимум двух соперниц. На словах кажется, что легко. Получится ли сделать это на деле?

«Олимпийские игры — главный старт в карьере, все спортсмены долго и целенаправленно к нему готовятся. Я — не исключение. Буду стараться изо всех сил и приложу максимум усилий, чтобы выступить успешно. У меня есть огромное желание и стремление завоевать медаль, подарить маленький кусочек счастья всем южноуральцам», — говорит Татьяна Минина.

Ведущая американская компания Gracenote, которая занимается данными и технологиями в сфере развлечения, составила свой медальный прогноз на Игры-2021 на основе результатов с крупных международных турниров. Так, главными претендентами на победу в турнире по тхэквондо в весовой категории до 57 кг, по мнению американских экспертов, являются двукратная олимпийская чемпионка Джейд Джонс из Великобритании и россиянка Татьяна Минина.





Досье. Татьяна Минина

Вид спорта: тхэквондо.

Звание: заслуженный мастер спорта.

Дата рождения: 18.04.1997.

Место рождения: Челябинск.

Тренеры: Александр Энс, Анна Селютина.

Школа: СШОР «Коре».

Достижения: Двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2017, 2019). Пятикратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021). Многократная чемпионка России.

Из истории Олимпиад

Первой южноуральской спортсменкой, выступившей в олимпийском турнире по тхэквондо, стала Анастасия Барышникова. В Лондоне-2012 на своей дебютной Олимпиаде челябинка сумела завоевать бронзовую медаль в весовой категории свыше 67 кг. Четыре года спустя в Рио-де-Жанейро повторить успех не удалось — обидное поражение от немки Рабии Гюлек — и Барышникова выбыла из борьбы за медали. Вскоре челябинка приняла решение завершить карьеру, выйти замуж за партнера по команде Алексея Денисенко. В настоящее время живет на родине супруга в Ростове-на-Дону.

Факт

Тхэквондо дебютировало в программе летних Олимпийских игр в 2000 году. На пяти прошедших Олимпиадах российским спортсменам ни разу не удавалось завоевать золотые медали. В их активе две серебряные и две бронзовые награды.

Когда смотреть?

Тхэквондо. Весовая категория до 57 кг. 25 июля

10:00—17:00 — 1/8 финала

10:00—17:00 — 1/4 финала

10:00—17:00 — 1/2 финала

19:00—22:30 — утешительный раунд, финал и матч за 3-е место





Кто соперники?

Фавориты: Джейд Джонс (Великобритания), Татьяна Минина (Россия), Хатис Кубра Ильгун (Турция).

Претенденты: Скилар Парк (Канада), А Рюм Ли (Южная Корея), Анастасия Золотич (США), Ли Чжун Чжу (Китай).

Темные лошадки: Маю Хамада (Япония), Нахид Киянишандех (Иран).

Прогноз: Татьяна Минина вернется на Южный Урал с медалью. Возможно, даже с золотой.

Инфографика: ИА «Первое областное»