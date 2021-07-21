Грести, пока есть силы. Магнитогорская спортсменка нацелилась на олимпийский пьедестал

В академической гребле на Играх в Токио Челябинскую область представит Екатерина Курочкина

Для многих специалистов попадание магнитогорской спортсменки в состав олимпийской сборной России по академической гребле стало сюрпризом. Екатерина Курочкина хоть и входила в расширенный список кандидатов на участие в ОИ-2020 в Токио, но ее перспективы попадания в состав олимпийской команды выглядели туманными. Другого мнения была сама спортсменка, которая сумела, вопреки прогнозам, выполнить условия отбора и теперь готовится преподнести еще один сюрприз — завоевать олимпийскую медаль.

Почему греблю называют «лошадиным» видом спорта?

Екатерина Курочкина начинала свой путь в большой спорт в Магнитогорске. Сперва занималась плаванием, но в один прекрасный момент увидела своими глазами соревнования по гребле. Скорость, соревновательный дух, мощь спортсменов и борьба за каждый метр дистанции восхитили спортсменку. В 12-летнем возрасте она оказалась в гребле. Благо в Магнитогорске гребная школа котировалась высоко, перед глазами были примеры тех, на кого можно было равняться.

Другое дело, что молодому организму нужно было привыкать к новым для себя испытаниям и физическим нагрузкам. Надо отметить, что они в гребном спорте колоссальные. Не в обиду другим видам спорта будет сказано, но именно здесь спортсмены пашут до седьмого пота так, что другим и не снилось. Не случайно этот вид спорта называют «лошадиным». В ходе тренировок и соревнований гребцам приходится задействовать разные группы мышц, работая ногами, корпусом, спиной, руками… Специалисты подсчитали, что в заезде спортсмен задействует 95% всех мышц человека. И именно умение перебороть себя, выжать из себя максимум по ходу заездов, превозмогая боль, зачастую становится решающим фактором в борьбе за победу.

«В секцию по гребле впервые пришла в 2007 году — меня пригласила сестра. Сначала отказывалась, говорила ей, что в воде мне больше нравится, чем на воде, но однажды посмотрела художественный фильм, где главные герои занимались академической греблей. Мне очень понравилось наблюдать за ходом соревнований, особенно как идут большие экипажи-восьмерки. Меня буквально захватывало это зрелище: скорость и мощь — очень красиво! И я все-таки решилась попробовать себя в этом виде спорта. Да так и осталась в нем», — рассказывала Екатерина Курочкина в одном из интервью.

Международный прорыв и российское признание

В гребле спортсменка осталась всерьез и надолго. И успехи не заставили себя долго ждать. Сначала Екатерина Курочкина неоднократно побеждала на всероссийских соревнованиях, первенствах страны, а в скором времени пришел и первый по-настоящему крупный успех на международной регате. В 2014 году в итальянском Варезе проходило первенство мира. Своими успехами на внутренней арене заслужила отправиться туда в составе сборной России и магнитогорская спортсменка.

Она вошла в состав женской четверки парной вместе с Василисой Степановой, Юлией Волгиной и Александрой Смирновой. Российская команда сумела выиграть эти престижные соревнования, а Екатерина Курочкина стала носить титул чемпионки мира среди молодежи. Наверное, эти состязания стали во многом определяющими в карьере спортсменки. Она и раньше уже привлекалась в состав взрослой сборной России, но новый успех еще больше упрочил ее позиции в главной команде страны. Переход из одной возрастной категории в другую прошел для Курочкиной почти безболезненно, можно сказать, она его и не заметила.

Досье. Екатерина Курочкина Звание: мастер спорта международного класса. Дата рождения: 26.04.1994. Место рождения: Магнитогорск. Тренер: Татьяна Шеметова. Достижения: победитель первенства мира до 23 лет, победитель квалификационной регаты в Токио, многократный чемпион России.

В национальной сборной магнитогорская спортсменка на удивление быстро и легко закрепилась. Об этом говорят и стабильно высокие результаты на чемпионатах страны. В чем секрет такого успеха? Сама Екатерина считает, что все дело в трудолюбии и работоспособности. «Я тренировала выносливость, силу, которая в гребле очень нужна, отрабатывала технику. Гребля — это гармоничное развитие всех групп мышц. Постепенно и незаметно формировался характер и профессиональное отношение к своей работе», — резюмирует спортсменка.

Провальный чемпионат мира и олимпийская регата

Впрочем, нельзя сказать, что везде и всегда спортсменке сопутствовал успех. Были и периоды неудач, невезение, травмы, спады в карьере. Возможно, сыграла свою роль постоянная ротация состава в сборной России. Екатерина Курочкина садилась в лодку разных экипажей — одиночку, двойку парную, четверку парную.

На чемпионате мира U23 в Нидерландах в 2016 году, например, спортсменка из Магнитогорска выступала в одиночке, показав итоговый 8-й результат. Результат достойный, если учесть, какая жесткая конкуренция в этом виде программы, но явно не тот, на который рассчитывала Екатерина.

В 2019 году Екатерине удалось сделать победный «дубль», выиграв золотые медали чемпионата России в двух видах программы — в одиночке и четверке парной. Однако чем ближе была Олимпиада в Токио, тем больше возникало вопросов: в каком качестве тренеры могут рассматривать перспективы южноуральской спортсменки? Казалось, что у нее больше шансов войти в состав четверки парной. Для этого надо было выдержать главное испытание — завоевать олимпийские лицензии.

Впереди маячил чемпионат мира в австрийском Оттенсхайме в 2019 году, которую российская команда провалила, не завоевав ни одной олимпийской лицензии. Пропускавшей соревнования Екатерине Курочкиной оставался лишь один шанс пробиться в Токио — выиграть национальный отбор и отправиться на квалификационную предолимпийскую регату в Люцерн (Швейцария).

С первой задачей магнитогорская спортсменка успешно справилась, все зависело от одной-единственной гонки, на которую были брошены все усилия. На гонку в Швейцарии Курочкина была заявлена в экипаже двойки парной со своей тезкой Екатериной Питиримовой из Коломны.

В этой регате выступали команды, которые не смогли завоевать лицензии на австрийском чемпионате мира. Среди них, например, сильные немки, британки, венгерки… Российский дуэт уверенно выиграл сначала предварительные заезды, а затем и финал, опередив экипаж из Германии почти на 1,5 секунды. Однако наши девушки радовались не столько победе на крупнейшей международной регате, а тому, что завоевали именные олимпийские лицензии в Токио. Теперь уже ничего не мешало им спокойно готовиться к главным стартам в карьере.

«Если подводить итоги квалификации для российской команды, то мы должны помнить провальный 2019 год, когда на чемпионате мира не сумели завоевать ни одной лицензии. Это была практически катастрофа, поэтому имеющиеся сегодня семь лицензий можно назвать колоссальным прорывом», — подвел итог олимпийского отбора президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Получится ли повторить успех 17-летней давности?

Чего ждать от наших девушек в Токио, не знает никто. И сами спортсменки вряд ли представляют то, на что они способны. Дело даже не в том, насколько они конкурентоспособны биться на равных с лучшими спортсменками мира. Пандемия и связанные с ней ограничения уравняли и без того примерно равных по силе соперников.

Российский экипаж двойки парной отправился в Токио не в статусе фаворита. Наверное, это плюс для наших девчат: соперницы могут увлечься внутренней борьбой, упустив из виду того, кого не воспринимали всерьез. С другой стороны, вряд ли этот факт избавит девчат от внутреннего психологического давления. Они впервые окажутся на подобных соревнованиях, где опыт и олимпийское спокойствие играют первоочередную роль.

А еще не лишним будет вспомнить той же Екатерине, как в 2004 году ее земляк Игорь Кравцов принес долгожданную золотую медаль для сборной России. В Афины российский экипаж четверки парной тоже отправлялся не в качестве фаворита, но сотворил одну из главных сенсаций Игр, придя к финишу первым. Повторится ли история 17-летней давности, узнаем совсем скоро.

Справка

Академическую греблю не стоит путать с греблей на байдарках и каноэ. Два этих вида хоть по своей специфике и похожи друг на друга, но совершенно разные. Байдарочники и каноисты в лодке гребут по ходу движения, академисты — спиной вперед. Кроме того, в академической гребле используется уключина — приспособление, вставляемое сверху в борт лодки и предназначенное для удержания весла над бортом, то есть служит подвижной опорой весла на борт. В гребле на байдарках и каноэ весла никак не связаны с лодкой.

Когда смотреть?

Двойка парная. Предварительные заезды

23 июля. 08:30—12:10 — предварительные заезды.

24 июля. 08:30—12:30 — утешительные заезды.

26 июля. 09:00—12:20 — полуфиналы.

28 июля. 08:30—11:40 — финалы А и В.

Кто соперники?

Фавориты: Брук Донохью / Ханна Осборн (Новая Зеландия), Доната Каралине / Мильда Валчюкайте (Литва), Анкута Боднар / Симона Радис (Румыния).

Претенденты: Габриэлла Смит / Джессика Севик (Канада), Кристина Вагнер / Женевра Стоун (США), Рос де Йонг / Лиза Схенаард (Нидерланды), Хелен Лефевр / Элоди Равера (Франция).

«Темные лошадки»: Алессандра Пателли / Кьяра Ондоли (Италия), Екатерина Курочкина / Екатерина Питиримова (Россия), Кристина Флейсснерова / Ленка Антосова (Чехия), Шэнь Шуаньмэй / Лю Сяосинь (Китай).

Прогноз: выход в финал, без медали.

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