Утечка аммиака произошла на челябинском хладокомбинате — Минэко

Опасности для жителей города нет

Иницидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы 3 Интернационала, на территории ООО «Челябинский хладокомбинат № 1» вечером 13 мая. Первыми на едкий запах обратили внимание жители центра города, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По сигналу жителей на место оперативно выехали сотрудники МЧС, для взятия проб воздуха — специалисты Минэкологии региона с передвижной лабораторией.

«Как выяснилось, произошла авария на хладокомбинате — свищ на аммиакопроводе выявили сами сотрудники предприятия и оперативно устранили утечку газа, в том числе использовав воду для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Часть газа все же попала в атмосферный воздух и распространилась по ближайшей территории, что и привело к возникновению резкого запаха аммиака», — сообщает Минэко.

В данный момент утечка газа полностью остановлена. Пострадавших нет. Специалисты Минэкологии регулярно проводят замеры для контроля за качеством воздуха и принятия оперативных мер реагирования, если возникнет такая необходимость.

В Главном управлении МЧС по Челябинской области добавляют, что превышений предельно допустимой концентрации паров аммиака не выявлено, в том числе за пределами здания, на улице. Это означает, что угрозы для жителей близлежащих районов и окружающей среды нет.

«Пострадавших в результате происшествия нет, часть сотрудников самостоятельно покинула здание в качестве меры предосторожности. На месте продолжают работать силы МЧС России и областной службы спасения, ситуация полностью контролируется», — отмечают в МСЧ.

На деятельность предприятия происшествие также существенного влияния не оказало.