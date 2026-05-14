Жару до +27 пообещали синоптики в Челябинской области 14 мая

Ветер будет умеренным, но теплым

В четверг, 14 мая, на Южном Урале будет по-летнему тепло: в ряде округов температура поднимется выше +20 градусов, а где-то столбики термометров достигнут +27. Синоптики областного Гидрометеоцентра спрогнозировали пасмурную, но сухую погоду. Рассказываем подробнее.

В Челябинске после ночных +9 температура поднимется до +25 градусов. Преимущественно облачно, но без осадков. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В Златоусте сегодня хмуро и +24 градуса, а в Сатке воздух прогреется до +26 и будет больше солнца.

В Аше тоже пасмурно. Несмотря на отсутствие солнечных лучей, потеплеет до +27. Южный ветер разгонится до 4 метров в секунду.

Жители северной половины области солнца также не увидят. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

На юге температура будет аналогичной, при этом ожидается переменная облачность.