Президент РФБ Андрей Кириленко станет почетным гостем Суперкубка по баскетболу 3×3 в Челябинске

Эти соревнования, а также этап чемпионата страны пройдут в ТРК «Алмаз» 27—28 января

Челябинскую область с краткосрочным визитом посетит президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Он станет почетным гостем Суперкубка России и этапа чемпионата страны по баскетболу 3×3. Эти соревнования пройдут в челябинском ТРК «Алмаз» 27—28 января, в них примут участие сильнейшие баскетболисты страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Информацию о приезде одного из самых известных и титулованных спортсменов в истории отечественного баскетбола подтвердили корреспонденту Первого областного организаторы предстоящих турниров. Планируется, что Андрей Кириленко посетит соревнования, а также обсудит с представителями региональной Федерации баскетбола перспективы развития этого вида спорта в Челябинской области.

Андрей Кириленко является заслуженным мастером спорта по баскетболу, призером Олимпийских игр, чемпионом Европы в составе национальной сборной России. Большую часть карьеры провел в московском ЦСКА, с которым неоднократно становился чемпионом страны и выходил в Финал Евролиги. Успешно зарекомендовал себя в сильнейшей клубной лиге мира — НБА, где провел 13 сезонов, выступая за «Юту Джаз» и «Миннесоту Тимбервулвз». С 2015 года возглавляет Российскую федерацию баскетбола.

Напомним, что право провести два крупнейших турнира по баскетболу 3×3 Челябинск получил после того, как в мае прошлого года в южноуральской столице на высочайшем организационном уровне прошел финал чемпионата России по этому виду спорта. Представители РФБ, а также участники и гости соревнований были восхищены тем, как была подготовлена площадка в ДС «Юность». Заинтересованность в проведении других соревнований по баскетболу 3×3 в регионе тогда выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Нынешние два турнира также пройдут при поддержке главы региона. Организаторами выступят РФБ, региональная Федерация баскетбола и Фонд поддержки спорта Челябинской области. В первом этапе чемпионата России выступят 16 мужских и 6 женских команд. Среди них и четыре южноуральских коллектива. Суперкубок страны разыграют четыре мужских и два женских клуба — победители и призеры чемпионата и Кубка России по итогам прошлого сезона.