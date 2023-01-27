Суперкубок и этап чемпионата России в Челябинске — гид турниров по баскетболу 3×3

Что, где и когда — рассказываем о предстоящем событии, знакомим с командами и игроками

Сегодня, 27 января, в Челябинске стартует этап чемпионата России, а завтра — Суперкубок страны по баскетболу 3×3. Но не на привычной для такого рода турниров площадке, а в самом сердце торгово-развлекательного центра. При этом воочию увидеть звезд российского баскетбола могут все желающие абсолютно бесплатно. Первое областное рассказывает о фишках необычного соревнования и помогает зрителям определиться с тем, когда и кого нужно прийти поддержать.

Что интересного?

Рассказывать, что такое баскетбол, вряд ли нужно. Каждый из нас в школе пытался забросить мяч в корзину на уроках физкультуры. Ну или хотя бы видел игру команд по ТВ. Баскетбол 3×3 — разновидность этого вида спорта, набирающая обороты и популярность во всем мире. Да так стремительно, что уже стал олимпийской дисциплиной. Здесь почти такие же правила, как и в классическом баскетболе. Главная разница в том, что две команды играют на меньшей площадке с одним кольцом, а не двумя. Цель и задачи те же — победить, забросив больше мячей в корзину соперника.

Ограниченное пространство площадки, а также наличие одного кольца вместо двух и делают этот вид спорта более динамичным в сравнении с его старшим собратом. События во время матча развиваются стремительно, игра смотрится на одном дыхании. Отсюда и непредсказуемость результатов: здесь побеждают не имена и мастерство игроков (хотя и куда ж без них?), а сыгранность команды, состоящей из трех человек.

Что нового?

Все мы привыкли к тому, что спортивные состязания проводятся на специально предназначенных для этого площадках — на аренах, стадионах, в спорткомплексах и Дворцах спорта. Турниры по баскетболу 3×3, ставшему прообразом уличного стритбола, тоже проводятся, как правило, на специализированных площадках.

Но относительно недавно успешным оказался опыт организации соревнований по этому виду спорта в торгово-развлекательных комплексах. В Челябинске тоже решили опробовать такую практику.

Получив право на проведение двух крутых турниров, организаторы выбрали местом для их проведения «Алмаз» — крупнейший в городе торгово-развлекательный комплекс. В прошлом году он принимал два турнира регионального масштаба, в этот раз здесь сыграют лучшие баскетбольные команды страны.

В чем изюминка?

В том, что спортивное событие пройдет в ТРК «Алмаз» — это еще и возможность познакомить горожан с баскетболом. Даже тех, кто мало или вовсе не интересуется спортом. Логично, что придут поболеть за своих кумиров любители этого вида спорта. Те же дети, занимающиеся баскетболом в спортшколах. Но большой процент от общего числа зрителей составят и посетители ТРК. В выходной день у них будет возможность совместить шопинг с просмотром игры крутых профи.

Кто участники?

Названия турниров говорят сами за себя — этап чемпионата России и Суперкубок страны. В них не могут быть представлены слабые игроки или команды. И если в первом из турниров серьезный состав участников, то во втором — топовый. Право принять участие в Суперкубке России получили лучшие из лучших по итогам прошлого сезона — четыре мужских и два женских коллектива.

За кого болеть?

Конечно же, за наших! Тем более они представлены аж четырьмя командами. В этапе чемпионата России в мужском турнире выступят: «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст) и «Металлург» (Магнитогорск). В аналогичных соревнованиях среди женщин наш регион представит «Позитив» (Челябинск).

Но будут еще два героя в других командах, за кем тоже нужно будет пристально следить. Про воспитанника челябинской школы баскетбола Кирилла Писклова уже многие знают. Серебряный призер Олимпийских игр является одним из немногих в России универсалов, который умудряется на одинаково высоком уровне выступать как в баскетболе 3×3, так и классическом баскетболе.

Еще позавчера в Екатеринбурге он играл против чемпиона страны «Зенита» в майке «Уралмаша», а сегодня порадует своим мастерством в Челябинске и постарается выиграть турнир за «ХелиТаб» из Свердловской области.

А вот Екатерину Безгодову мало кто знает. Она, между прочим, два сезона выступала за челябинскую «Славянку» (в сезонах-2008/2009 и 2009/2010). Ей тогда было 18—19 лет. Пройдет еще немного времени, и она станет выступать в элите женского баскетбольного чемпионата страны за «УГМК» и «Казаночку». А в 2015 году выиграла крупнейший международный турнир Red Bull Queen of the Rock — неофициальный чемпионат мира по уличному баскетболу в формате 1×1. На этапе ЧР в Челябинске она будет выступать за казанский «Тулпар».

Кстати, выступит у нас на турнире и еще одна спортсменка, которая совсем недавно защищала цвета «Славянки». В текущем сезоне за челябинскую команду в Кубке России играла Татьяна Казакова. Но затем пути клуба с ней разошлись — спортсменка решила попробовать свои силы в баскетболе 3×3 и, по всей видимости, успешно — в составе «Тулпара» она может побороться за победу.

За кем следить?

Помимо Кирилла Писклова выступит в Челябинске и еще один триумфатор Олимпийских игр — 2020 в Токио Александр Зуев. Он, как и год назад на чемпионате России, будет играть за «Гагарин». Кстати, эта команда теперь представляет не Химки, а Пермь.

И все-таки главным фаворитом Суперкубка следует признать столичный Inanomo. Мало того что москвичи являются действующими чемпионами страны, так еще и завоевали Кубок России в минувшем сезоне. Выделять кого-то в команде вряд ли стоит — в ней что ни игрок, то лидер и мастер с большой буквы.

Симпатичные команды везут в Челябинск «Руна» (Москва) и «ЦОП Bad Boys» (Санкт-Петербург). Какие игроки попадут в заявку на турнир, можно только гадать. А, впрочем, зачем это нужно? В конечном счете соревнования по баскетболу 3×3 для того и проводят, чтобы открывать новые имена.

В этапе чемпионата России главным фаворитом должен стать Bionord PRO. Здесь три звезды экстра-класса: Дмитрий Чебуркин, Станислав Шаров (вот вам и еще один призер Олимпиады) и... Александр Зуев. Да-да, все тот же Зуев, который будет выступать в Суперкубке за «Гагарин». Участники этого турнира формируются по итогам сезона-2021/2022. А тренирует команду еще одна известная для Челябинска личность — Алексей Жердев. Экс-игрок «Динамо-Теплостроя» и сын главного тренера той команды Эдуарда Казимировича Жердева.

В «ХелиТаб» с Кириллом Пискловым советуем присмотреться к Александру Захарову. Еще один игрок «Уралмаша» обладает сумасшедшим броском с дальней дистанции. «Поливает» с любого расстояния так здорово, что приводит публику в восторг.

Когда приходить?

Можно приходить хоть на весь день — вход свободный, билеты не продаются. Занимаете свободные места на трибунах — и становитесь главным фанатом баскетбола 3×3. Но делать так мы бы не советовали. В таком случае будет спортивная «передозировка». Зачем мучить себя и смотреть все игры подряд до тошноты?

Мы бы посоветовали уделить 2—3 часа в день. Для этого публикуем для вас подробное расписание. Если хотите получить эмоции — уделите внимание девушкам, они точно не оставят равнодушными. Но мужской баскетбол более динамичный и зрелищный. Техника и дриблинг здесь на порядок выше. А еще парни могут порадовать и бросками сверху, которые всегда встречают громкими аплодисментами и одобрительным гулом.

Конечно же, нельзя обойти вниманием матчи за Суперкубок. В этом скоротечном соревновании пройдут всего четыре матча — два полуфинала у мужчин, а также финалы мужского и женского турниров. А еще состоятся торжественные церемонии открытия и награждения.

И еще можно отметить одну небольшую, но важную деталь. Баскетбол 3×3 — это современный прообраз уличного баскетбола, так называемого стритбола. И практически все нынешние игроки начинали свой путь к славе именно отсюда. Это делает их ближе к народу. Они веселые, компанейские и общительные ребята. Они не зарабатывают больших денег, как представители других видов спорта. Именно поэтому этим ребятам не грозит звездная болезнь. Главный для них подарок — поддержка зрителей. Лозунг «Мы играем для вас» — это про них. И точно про баскетбол 3х3 в целом.

В общем, записывайте в своем блокноте: «27—28 января. ТРК „Алмаз“, атриум-холл. Идем на баскетбол!»

Возрастное ограничение: 6+

Фото — Юлия Неструева (Федерация баскетбола Челябинской области).

Инфографика — Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

