Баскетбольная команда «Позитив» вошла в систему челябинского клуба «Челбаскет»

Перед девушками стоит задача закрепиться в системе турниров по баскетболу 3×3

«К нашей системе добавилась женская команда 3×3 „Позитив“. На профессиональном уровне никто из игроков до сих пор не участвовал. Мы надеемся, что привлечение к тренировочному процессу Василия Гладышева в качестве куратора, а также приглашенных тренеров, в том числе тренера сборной России по баскетболу Алексея Жердева, благоприятно скажется на „Позитиве“. Команда молодая и амбициозная. В этом сезоне мы ставим задачи на то, чтобы закрепиться в чемпионате России по баскетболу среди женских команд 3×3 и набрать игровую практику»,

— прокомментировал спортивный директор системы клуба «Челбаскет» Максим Перцев.





Челябинская баскетбольная команда «Челбаскет» объявила о том, что в систему клуба будет входить женская команда по баскетболу 3×3 «Позитив». Вместе с мужским коллективом «Курчатов» южноуральские девушки выступят на этапе чемпионата России, который пройдет в Челябинске 27—28 января в ТРЦ «Алмаз», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».Команда «Позитив» образовалась в 2010 году. В то время девушки играли на уровне города и области. Спортсменки уже успели поучаствовать в чемпионате Федерации Челябинской области по баскетболу, Red Bull Half Court 2021, а также KFC battle 2017, где они победили в Суперфинале.На профессиональном уровне женская команда «Позитив» дебютировала на прошедшем Кубке России. Девушки вышли из группы, но закончили свои выступления в первом раунде плей-офф.Добавим, что в преддверии чемпионата России в Челябинске южноуральские баскетболистки выступили на первом этапе women’s championship 3×3, который прошел в Екатеринбурге. «Позитив» одержал две победы и потерпел два поражения.