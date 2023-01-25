Призер Олимпиады Кирилл Писклов выступит на чемпионате России по баскетболу 3×3 в Челябинске

Компанию ему составят лидеры национальной сборной Александр Зуев, Даниил Абрамовский и Дмитрий Чебуркин

Уроженец Челябинска Кирилл Писклов станет одной из главных звезд предстоящего этапа чемпионата России по баскетболу 3×3, который пройдет 27—28 января в южноуральской столице. Серебряный призер Олимпийских игр — 2022, выступающий в классическом баскетболе за клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга, сыграет в Челябинске за команду «ХелиТаб» из Свердловской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этап чемпионата страны и Суперкубок России пройдут в челябинском ТРК «Алмаз». Воспитанник челябинской школы баскетбола выступит в первом из турниров. В мужском турнире будут представлены 16 команд, разбитых на две группы. Среди них и три южноуральских коллектива — «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст) и «Металлург» (Магнитогорск). Кирилл Писклов представит клуб из Свердловской области «ХелиТаб». В женском турнире выступит команда «Позитив» из Челябинска.

Напомним, что Кирилл Писклов успешно совмещает выступления в двух разновидностях баскетбола — классическом 5×5 и набирающем популярность 3×3. В последнем он в составе сборной России стал призером летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.