Челябинску доверили провести Суперкубок России по баскетболу 3×3 А также этап чемпионата страны 27—28 января 2023 года



В Суперкубке России среди мужских команд выступят четыре коллектива — Inanomo (Москва), «Руна» (Москва), а также обладатели wild card «Гагарин» (Химки) и «ЦОП Бэд Бойс» (Санкт-Петербург). Команды будут распределены по парам по рейтингу. В женском турнире за трофей будут бороться чемпион России «ЦОП Санкт-Петербург» и обладатель Кубка страны по баскетболу 3×3 «Самара».



В эти же дни, 27—28 января, в Челябинске будет дан старт и первому этапу чемпионата России. Он будет состоять из 4 тандемов, 8 однодневных этапов. За каждый будут начисляться классификационные очки и призовые для выхода в финал соревнований.



Для заявки на соревнования командам нужно прислать сканы заявочных документов в РФБ до 27 декабря, а также оплатить взносы. 6 мужских и 3 женские команды получат прямые путевки в первый тандем.



Добавим, что Суперкубок и старт чемпионата России в Челябинске пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Соорганизаторами соревнований являются Фонд поддержки спорта Челябинской области и региональная федерация баскетбола.



Напомним, что ранее в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. Победителями стали мужская команда Inanomo и женский коллектив «ЦОП-Петербург». Редакция ИА «Первое областное» объясняет, как «лучшая игра с мячом»

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что Челябинск примет еще один крупный турнир по баскетболу 3×3. Успешное проведение чемпионата страны — 2022 в южноуральской столице поспособствовало тому, что Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение доверить Челябинску провести 27—28 января Суперкубок России, а также этап чемпионата страны по баскетболу 3×3, сообщается на сайте РФБ.В Суперкубке России среди мужских команд выступят четыре коллектива — Inanomo (Москва), «Руна» (Москва), а также обладатели wild card «Гагарин» (Химки) и «ЦОП Бэд Бойс» (Санкт-Петербург). Команды будут распределены по парам по рейтингу. В женском турнире за трофей будут бороться чемпион России «ЦОП Санкт-Петербург» и обладатель Кубка страны по баскетболу 3×3 «Самара».В эти же дни, 27—28 января, в Челябинске будет дан старт и первому этапу чемпионата России. Он будет состоять из 4 тандемов, 8 однодневных этапов. За каждый будут начисляться классификационные очки и призовые для выхода в финал соревнований.Для заявки на соревнования командам нужно прислать сканы заявочных документов в РФБ до 27 декабря, а также оплатить взносы. 6 мужских и 3 женские команды получат прямые путевки в первый тандем.Добавим, что Суперкубок и старт чемпионата России в Челябинске пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Соорганизаторами соревнований являются Фонд поддержки спорта Челябинской области и региональная федерация баскетбола.Напомним, что ранее в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. Победителями стали мужская команда Inanomo и женский коллектив «ЦОП-Петербург». Редакция ИА «Первое областное» объясняет, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев

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