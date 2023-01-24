В челябинском ТРК «Алмаз» начался монтаж площадки для проведения турниров по баскетболу 3×3

27—28 января здесь пройдут Суперкубок и этап чемпионата России

Подготовка к проведению Суперкубка и этапа чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске вышла на финишную прямую: 27 и 28 января в ТРК «Алмаз» состоятся два турнира, в которых выступят сильнейшие команды страны. Среди них и четыре клуба Челябинской области. Сегодня, 24 января, организаторы рассказали журналистам о предстоящем мероприятии на пресс-конференции и заверили, что посетить событие смогут бесплатно все желающие.

В ТРК «Алмаз» уже начаты монтажные работы для подготовки площадки к проведению турниров. Так, будет оборудован корт с баскетбольным кольцом, смонтированы три зрительские трибуны на 200 посадочных мест. Однако организаторы рассчитывают, что единовременно за играми сильнейших баскетболистов страны будут наблюдать около двух тысяч зрителей.

«Возможности атриума ТРК „Алмаз“ позволяют задействовать не только зрительские трибуны, но и естественные строения комплекса — балконы, фуд-корт и так далее. Причем рассчитываем, что посетят мероприятие не только любители спорта, но и те, кто еще не знаком с баскетболом 3×3. Готовим для всех яркую спортивную и развлекательную программу», — сообщил журналистам президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

По словам координатора мероприятия Ирины Черновой, планируется задействовать несколько зон торгово-развлекательного комплекса. Так, у входной группы комплекса на первом этаже будет оборудован разминочный корт, где будут проходить активности и конкурсы для всех желающих. В атриуме ТРК «Алмаз» уже начались монтажные работы по оборудованию игровой площадки со зрительскими трибунами. Здесь, собственно, и пройдут матчи Суперкубка и этапа чемпионата России по баскетболу 3×3. На третьем этаже, тут же, разместится и тренировочная зона для участников турниров.

«Через два дня все работы планируем полностью завершить. Торговый комплекс засияет новыми красками, приятно удивит гостей наших турниров», — отметила Ирина Чернова.

По словам Николая Сандакова, на организацию и проведение мероприятия в общей сложности понадобится около 18—20 миллионов рублей. Причем основная доля этих средств ляжет на федеральный бюджет и титульного спонсора, которым выступит букмекерская контора Winline. Финансовую и организационную помощь окажет и Фонд поддержки спорта Челябинской области.

«Превратить атриум ТРК „Алмаз“ в красочную площадку для проведения такого события — задача не из легких. Но интересная и амбициозная. И я уверена, что нам удастся создать атмосферу спортивного праздника — турниры пройдут на высочайшем уровне, а зрители получат удовольствие и яркие эмоции от баскетбольного события», — отметила руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий Фонда поддержки спорта Челябинской области Татьяна Мельникова.

Напомним, что Челябинск во второй раз примет у себя крупнейший турнир по баскетболу 3×3. В апреле — мае 2022 года во дворце спорта «Юность» прошел финал чемпионата России по этому виду спорта. Прошло более полугода, а дивиденды от проведения соревнований региональная федерация баскетбола получает до сих пор.

«Сотни и даже тысячи мальчишек и девчонок стали записываться в баскетбольные секции. По всей области. Мы ощутили на себе всплеск интереса к баскетболу. Яркий тому пример — количество заявок на участие в региональной „Лиге Кирилла Писклова“. Если в прошлом году на муниципальных и зональных этапах в турнире выступали около 250 команд, то в этом ждем около 700 коллективов», — признался Николай Сандаков.

Отметим, что за Суперкубок по баскетболу 3×3 в Челябинске поборются четыре мужских и два женских коллектива. В первом этапе чемпионата России будут представлены 16 мужских и 6 женских команд. Среди них — «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст), «Металлург» (Магнитогорск), а также «Позитив» (Челябинск). Подробную программу соревнований организаторы опубликуют в ближайшее время.

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