От футбола до гандбола — как провели сезон команды Челябинской области

В играх с мячом ногами и руками южноуральские клубы выглядят достойно

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» снова с медалями, гандболисты «Динамо-Сунгуля» попали в пятерку сильнейших — достойно и похвально. А вот с футбольными командами Челябинской области не все так однозначно. Завершаем обзорную экскурсию по итогам сезона-2024/2025 для южноуральских команд, на очереди — наши представители игры с мячом в футболе, гандболе и водном поло.

Футболисты из Челябинска являются единственными в регионе, кто еще не успел отправиться в отпуск на летние каникулы. И виноваты в этом они сами. Все было в их руках (точнее — ногах!): побеждай в последнем матче дома пятигорский клуб «Машук-КМВ», и все — задача выполнена, клуб впервые в своей истории выходит в Первую лигу, можно со спокойной совестью и хорошим настроением планировать отпуск…

Но важнейший матч сезона наши парни завалили, проиграв сопернику, которому Первая лига и не нужна была (соответствующей лицензии РФС нет). Ну и вляпался наш клуб в историю, стал объектом обсуждения для всех футбольных болельщиков страны. Не будем лишний раз напоминать о ней, это как соль на рану. Но теперь ФК «Челябинск» придется играть два стыковых матча с «Волгарем», по их итогам определится последний участник Первой лиги сезона-2025/2026.

Жаль, что успешный в общем-то сезон завершается таким вот странным образом. Да, весну наши парни провалили, но не надо забывать о том, как здорово они сыграли осенью прошлого года, заняв первое место в группе «Золото»! Ждем, как сыграют челябинцы «стыки» с астраханцами, по их итогам и можно будет дать окончательную оценку их выступлению в сезоне.

В этой же лиге выступало и миасское «Торпедо». Увы, «черно-белые» не смогли тягаться с куда более серьезными и искушенными соперниками. И есть этому объективная причина: бюджет южноуральского клуба является самым скромным в группе «Золото». Соответственно, состав команды не самый сильный, парням сложно бороться на футбольном поле с мастеровитыми оппонентами.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что миасцы опустятся в группу «Серебро». Печально то, что «Торпедо» заняло последнее место в «Золоте», выглядело явным аутсайдером на протяжении всего турнира. Пожалуй, можно было бы постараться зацепиться в ряде матчей за очки.

Не лучшим образом сыграл в Высшей лиге и челябинский мини-футбольный клуб. Прямым образом на результаты повлияли кадровые перестановки в тренерском штабе и руководстве команды. Вместе с этим произошли большие изменения в составе. И все это по ходу сезона!

Разумеется, все это не лучшим образом отразилось на игре МФК «Южный Урал». Команда гораздо хуже провела вторую половину чемпионата, а на финишной прямой упустила возможность побороться за место в зоне плей-офф, откатившись на 9-ю строчку.

Теперь клубом руководят другие люди, с опытом и серьезными амбициями. Как у них все получится — посмотрим…

Поступательно движется наверх с каждым сезоном гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Вроде и состав команды летом регулярно сильно обновляется, но южноуральцы держат марку. В Суперлиге они уже даже не крепкий середняк, а опасный претендент на медали.

В этом году «Динамо-Сунгуль» стал еще и грозой фаворитов. Впервые в своей истории он победил «Чеховских медведей», да не где-нибудь, а на их площадке! Еще в активе есть домашние победы над столичным ЦСКА и питерским «Зенитом».

Жаль, в четвертьфинале не хватило одного (!) забитого мяча для выхода в следующий раунд в противостоянии со ставропольским «Виктором». «Динамо-Сунгуль» занял итоговое пятое место в Суперлиге. Еще чуть-чуть поднажать — и будет место на пьедестале.

Сложно дать категоричную оценку выступлению в сезоне ватерпольной команды «Динамо-Уралочка». С одной стороны, девушки из Златоуста вновь подтвердили статус одного из сильнейших клубов страны, став бронзовыми призерами чемпионата России. С другой — два года подряд южноуральские спортсменки брали золото. То есть в этом году они потеряли чемпионский титул и как бы сделали шаг назад.

Но надо учитывать, что в женском водном поло сейчас очень жесткая конкуренция: есть четыре примерно равные по классу команды, которые между собой и распределяют призовые места. Поэтому серебро в Кубке страны и бронзу в чемпионате России нужно рассматривать скорее как успех, чем неудачу.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск», ФК «Торпедо-Миасс», ВК «Динамо-Уралочка», МФК «Южный Урал».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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