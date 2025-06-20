Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» начал формировать состав на сезон‑2025/2026

Южноуральская команда объявила имена трех новобранцев

Начал подготовку к новому сезону гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Штаб команды объявил о заключении контрактов с тремя игроками: ряды южноуральцев пополнили голкипер Владислав Мартыненко, а также крайние вингеры Иван Харитонов и Амаль Насибуллин. Покинули «Динамо-Сунгуль» шесть игроков. Рассказываем, какие еще кадровые изменения произошли в южноуральском клубе в летнем межсезонье.

Начнем с потерь. Покинули Южный Урал пять гандболистов, которые минувший сезон проводили в «Динамо-Сунгуле» на правах аренды. Среди них Александр Савелов, Александр Аркатов, Михаил Гредасов, Данил Мерц, Владимир Меркулов. Из всех вышеперечисленных разве что Аркатов играл важную роль в команде, проводил много времени на площадке.

Еще одна потеря, и очень существенная: продолжит карьеру в другом клубе голкипер Иван Шаров. Он стал одним из творцов чудесного преображения команды, сыграл на высочайшем уровне в двух последних сезонах за «Динамо-Сунгуль». Во многом благодаря его усилиям наша команда дважды подряд входила в топ-6 лучших команд чемпионата. Надежные действия голкипера оценили тренеры сборной России, несколько раз вызывавшие Ивана Шарова на сборы национальной команды.

Вероятнее всего, это не окончательный список игроков, которые уйдут из команды этим летом. Из нынешнего состава продлил контракт с клубом пока лишь один игрок — местный воспитанник Алексей Павельев.

Но есть и приятные новости. Штаб «Динамо-Сунгуля» объявил о заключении контрактов с тремя новобранцами. Из подмосковных «Чеховских медведей» перебирается на Южный Урал голкипер Владислав Мартыненко. 25-летний игрок, по всей видимости, станет основным вратарем команды в сезоне-2025/2026.

«„Динамо-Сунгуль“ — это клуб, куда я хотел попасть, и я с радостью принял решение о переходе в этот клуб. Хочу расти и развиваться в гандболе вместе с командой!» — отметил Мартыненко в блицинтервью пресс-службе южноуральского клуба.

Позицию правого крайнего в «Динамо-Сунгуле» усилил Иван Харитонов. Минувший сезон он провел в ставропольском «Викторе». Наконец, из уфимского «Акбузата» перешел в южноуральский клуб правый полусредний Амаль Насибуллин.

По информации корреспондента ИА «Первое областное», в текущем межсезонье ГК «Динамо-Сунгуль» пополнит еще один новобранец, больше усилений состава не будет.

ГК «Динамо-Сунгуль». Летнее межсезонье-2025. Изменения в составе:

Ушли: Иван Шаров, Александр Савелов, Александр Аркатов, Михаил Гредасов, Данил Мерц, Владимир Меркулов.

Продлил контракт: Алексей Павельев.

Пришли: Владислав Мартыненко, Иван Харитонов, Амаль Насибуллин.

Отметим, что сезон-2024/2025 гандболисты «Динамо-Сунгуля» завершили на пятом месте в Суперлиге. Руководство клуба высоко оценило работу тренерского штаба команды, поблагодарив специалистов и их подопечных за успешный сезон.