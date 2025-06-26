Гандболист команды «Динамо-Сунгуль» Евгений Лысаков завершил спортивную карьеру

Но продолжит работать в системе южноуральского клуба

Голкипер южноуральского клуба «Динамо-Сунгуль» Евгений Лысаков принял решение завершить спортивную карьеру. 37-летний гандболист в минувшем сезоне получал не так много игрового времени в чемпионате Суперлиги. Руководство южноуральской команды предложило гандболисту одну из административных должностей в клубе, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Евгений Лысаков пополнил состав снежинской команды «Сунгуль» в 2020-м году, став основным голкипером клуба. Заметную роль он играл в коллективе и после того, как произошло объединение двух южноуральских команд — снежинского «Сунгуля» и челябинского «Динамо».

«Евгений Лысаков покидает наш клуб, но мы не спешим с ним прощаться и с радостью сообщаем, что Женя остается работать в системе нашего клуба!» — сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Отметим, что в минувшем сезоне 37-летний голкипер провел 19 матчей в Суперлиге, но появлялся на площадке эпизодически. Тем не менее он внес свой вклад в успешное выступление команды. «Динамо-Сунгуль» по итогам сезона-2024/2025 занял 5-е место в Суперлиге.