«Челбаскет» и «Динамо‑Метар» держат марку, другие команды тянутся за ними

Рассказываем, как провели сезон‑2024/2025 баскетбольные и волейбольные клубы Челябинской области

В матчах на баскетбольном и волейбольном паркете выделяются две команды Челябинской области. «Челбаскет» и «Динамо-Метар», в отличие от других южноуральских клубов, имеют солидную армию болельщиков, показывают стабильно высокие результаты. Продолжаем подводить итоги сезона для представителей командных видов спорта. Рассказываем, как его провели баскетбольные и волейбольные клубы Челябинской области.

Главная баскетбольная команда региона была очень активной в летнее межсезонье на трансферном рынке. В клуб пришел амбициозный тренер, именно под него был сформирован состав команды. Казалось, «Челбаскет» может громко пошуметь в Суперлиге и приятно удивить соперников…

Увы, этого не произошло. По ходу регулярного чемпионата челябинцев бросало то в жар, то в холод. Подкосили коллектив травмы ведущих игроков. В какой-то момент в обойме оставалось 7—8 баскетболистов, способных выходить на площадку. Руководство клуба отреагировало, усилив состав по ходу сезона. Выбор был невелик, но хоть что-то.

Надо отдать должное тренерскому штабу во главе с Михаилом Тереховым, да и самим ребятам — они смогли нормализовать игру и результаты. Пусть и не без проблем, команда вышла в плей-офф, решив задачу-минимум. Увы, но в первом же раунде «Челбаскет» по всем статьям уступил молодым ребятам из столичного ЦСКА-2.

Дебютант Суперлиги также был активным игроком на трансферном рынке в летнее межсезонье. «Металлург» подобрал, казалось, неплохой состав, пригласив в свои ряды даже американского легионера Таюса Джефферсона. Кстати говоря, он провел неплохой сезон, запомнился своими креативными действиями и дриблингом.

Но уже на старте чемпионата проявилась главная проблема «Металлурга»: слишком мало игроков команды имели опыт игры на таком уровне. Не помогла и серьезная ротация состава. Большую часть «регулярки» магнитогорцы шли в хвосте турнирной таблицы. Смена тренерского штаба также к желаемому результату не привела. Концовку команда завалила, завершив утешительный турнир за 13—16-е места на последней позиции.

Новый коллектив был создан для того, чтобы в нем получали игровую практику ребята, не проходящие в состав «Челбаскета» и «Металлурга». Больших спортивных задач перед клубом не стояло, главная его цель — подготовка кадров для основных команд Челябинска и Магнитогорска.

И все же была надежда, что в Высшей лиге южноуральские парни не затеряются и смогут побороться за высокие места. Не сложилось. Регулярный чемпионат «Металлург-Челбаскет» завершил на скромной 7-й позиции (в этой лиге лишь 10 команд). Ну а в серии плей-офф ожидаемо уступил дорогу курским «Русичам».

После серебряного прошлогоднего успеха «Славянке-ЧКПЗ» сложно было повторить такой же результат. Тем более что Высшая лига пополнилась двумя серьезными командами Суперлиги. А еще команду покинул главный тренер Захар Чернявский. Принявшему бразды правления Евгению Рыжкову предстояло решить сложную задачу — сколотить амбициозный и обновленный коллектив.

С ней он в целом справился. Челябинки неплохо провели регулярный чемпионат, завершив его на третьей позиции. И в плей-офф добрались до «Финала четырех». Однако в решающих сражениях спасовали, лидеры команды к концу сезона подсели физически, а глубины состава не хватило для того, чтобы побороться за медали. В итоге обидное четвертое место.

Сформированная в Магнитогорске профессиональная женская баскетбольная команда достойно провела свой первый сезон в Высшей лиге. Во многом благодаря яркой и успешной игре своих лидеров — Марии Адащик и Яны Голяковой. Неплохо помогала им и Виктория Давыдова, а также усилившая коллектив по ходу сезона Дарья Аникина.

ЖБК «Металлург» с 7-го места вышел в плей-офф. И был очень близок к тому, чтобы пройти первый раунд турнира. Не хватило самой малости для того, чтобы оставить за бортом «ЧГУ-Атланту» из Чебоксар. В утешительном раунде магнитогорская команда сыграла достойно, заняв итоговое 6-е место в чемпионате Высшей лиги.

Непросто пришлось и главному тренеру волейбольного клуба «Динамо-Метар» Алексею Дешину. Он принял команду после того, как ее покинул Александр Кошкин. Вместе с теперь уже экс-наставником челябинской команды ушла и большая группа игроков. Руководству клуба удалось залатать дыры, но очевидно, что состав команды стал слабее предыдущего.

Несмотря на очевидные проблемы, челябинки ровно прошли чемпионат в Суперлиге, завершив его на 6-м месте. Брали «свои» очки в матчах с аутсайдерами, цеплялись за победы с равными себе по классу соперниками, а еще в двух случаях преподнесли сенсации, победив московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».

Равными и упорными получились их матчи четвертьфинальной серии плей-офф с «Ленинградкой». Наши девушки оказали достойное сопротивление питерскому клубу, но все же уступили со счетом 1-2. «Динамо-Метар» в итоге в третий раз подряд финишировал в шестерке сильнейших команд страны — стабильность, достойная уважения.

Куда хуже складываются дела в мужском волейбольном клубе из Челябинска. И это притом что «Динамо» выступает в турнире рангом ниже — Высшей лиге. Но игра у ребят не пошла с самого начала. Они провалили предварительный этап, завершив его на последней, 8-й строчке, в дивизионе «Восток».

На втором этапе, в матчах за 9—14-е места, челябинцы наконец начали показывать ту игру, которую от них ждут болельщики. Они одержали 5 побед при 5 поражениях, заняв итоговое 12-е место. А ведь еще совсем недавно «динамовцы» бились за лидирующие позиции в Высшей лиге и даже претендовали на выход в Суперлигу.

Волейбольный клуб из Магнитогорска провел сезон чуть лучше своих географических соседей в той же Высшей лиге. Команда до последнего боролась за четверку лучших на «Востоке», но на самом финише уступила позицию пермской «Каме».

Вместо того чтобы бороться за 1—8-е места с представителями «Запада», магнитогорцы вынуждены были, как и «Динамо», выступать в утешительном турнире. Здесь они показали идентичные показатели с челябинцами, но по дополнительным показателям расположились строчкой выше, то есть заняли итоговое 11-е место по итогам сезона-2024/2025.

Напомним, что ранее мы подвели итоги выступления в сезоне для семи хоккейных команд Челябинской области. На этом не заканчиваем, в последней части нашего обзора расскажем, как выступили в сезоне-2024/2025 южноуральские клубы в футболе, гандболе, мини-футболе и водном поло.

Фото: пресс-служба БК «Челбаскет» и БК «Металлург».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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