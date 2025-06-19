«Трактор» забрал у «Металлурга» титул хоккейной столицы Южного Урала

Подводим итоги сезона‑2024/2025 для представителей командных видов спорта Челябинской области

Хоккейный клуб «Трактор», добравшись до финала Кубка Гагарина, забрал у магнитогорского «Металлурга» неофициальный титул хоккейной столицы Южного Урала. Лучше в сезоне-2024/2025 выступили и другие команды системы челябинского клуба: «Челмет» в кои-то веки вышел в плей-офф и даже прошел первый раунд в ВХЛ, а «Белые медведи» в МХЛ расположились выше, чем их сверстники из команды «Стальные лисы». Подводим итоги сезона для представителей командных видов спорта Челябинской области, первая часть материала посвящена хоккею.

«Трактор» провел шикарный сезон, на одном дыхании выступил в «регулярке», большую часть дистанции возглавляя Восточную конференцию, вторым из всех клубов КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф. Да, не обошлось без срывов и падений. Например, не лучшим образом челябинцы провели концовку регулярного чемпионата.

Бенуа Гру в первом же сезоне в России доказал, что способен решать с командой высокие задачи. Помог реализовать сильные качества лидерам команды (Максиму Шабанову и Виталию Кравцову), вдохнул новую жизнь в Александра Кадейкина, в нужном ракурсе задействовал Григория Дронова и т. д. Размышлять на эту тему можно долго, но речь не об этом.

«Трактор» своей игрой заслужил того, чтобы бороться в решающих битвах за Кубок Гагарина. Его выход в финал — не случайность, а закономерность. Он близок был к тому, чтобы впервые в своей истории стать чемпионом страны. Увы, не сложилось. Но плацдарм для будущей победы был сделан в этом сезоне. «Локомотив», кстати, тоже не с первой попытки завоевал трофей. Будет здорово, если «черно-белые» пойдут по его пути.

Магнитогорский клуб, напротив, сделал шаг назад. Теперь уже экс-обладатель Кубка Гагарина провел невзрачный и нестабильный сезон. Что стало причиной — заострять внимание не будем. На то есть эксперты и специалисты, которые лучше могут ответить на этот вопрос.

Но на одной гипотезе все же остановлюсь. Некоторые федеральные журналисты высказали мнение, что проблема команды Андрея Разина заключалась в том, что тренер зря понадеялся на свой чемпионский состав. Мол, ряд игроков, завоевав трофей, несколько утратили мотивацию и запал на следующий сезон. Возможно, штабу «Металлурга» нужно было активнее поработать на трансферном рынке в летнее межсезонье.

Получилось же так, что команду болтало из стороны в сторону по ходу всего регулярного чемпионата. И вылет в первом раунде плей-офф от набравшего ход «Авангарда» воспринимался логичным.

Фарм-клуб «Трактора» провел отличный сезон. Марат Аскаров сумел вдохнуть в «Челмет» новую жизнь. Впервые в своей истории челябинская команда вышла в плей-офф. Причем уверенно, завершив «регулярку» ВХЛ на 8-м месте. Особенно мощно «черно-белые» провели вторую половину чемпионата, выдав два впечатляющих отрезка, набирая очки в 9 матчах кряду.

Пусть и не без проблем, но прошел «Челмет» и первый раунд плей-офф, взяв верх над пермским «Молотом» (4-2). А вот дальше не сложилось: в четвертьфинале челябинцы «всухую» уступили будущему победителю турнира — клубу «Торпедо-Горький». Один из матчей серии с нижегородским клубом вошел в историю, став третьим по продолжительности в истории отечественного хоккея. Тогда, напомним, соперники забросили победную шайбу в пятом (!) овертайме. Игра завершилась на отметке 158:05.

Фарм-клуб «Металлурга» был создан летом прошлого года. Никто от нового коллектива не ждал результата, нужно было вкатиться в сезон, проверить, насколько молодые ребята готовы сражаться со старожилами лиги. Ну и попутно решать задачу подготовки кадров для главной команды.

В общем-то, так и шли «сталевары» весь регулярный чемпионат ВХЛ в хвосте турнирной таблицы. Но под финиш разыгрались так, что выдали результативную серию из 12 матчей, в том числе одержав победу в 6 последних играх «регулярки». Это помогло им заскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда, заняв 16-е место.

На этом сюрпризы не закончились. В первом раунде плей-офф «Магнитка» взяла и выбила из борьбы лучшую команду регулярного чемпионата — новокузнецкий «Металлург» (4-3), сотворив главную сенсацию лиги. В четвертьфинале южноуральцы все же уступили питерскому «Динамо» (2-4), но заслужили высоких оценок в свой адрес.

Челябинская «молодежка» в последние годы приучила нас к тому, что поздно завершает сезон. Выполнили задачу-минимум «Белые медведи» и в этом году — вышли в плей-офф. Но выбыли на ранней стадии турнира, уступив в первом же раунде нижегородской «Чайке» (1-3).

Но стоит признать, что «мишки» провели не самый успешный сезон. Уж слишком неровно и нестабильно выступали подопечные Дмитрия Шульги в регулярном чемпионате, завершив его лишь на 5-й позиции.

Не лучшим образом провели сезон и магнитогорские «лисята». Они финишировали в «регулярке» МХЛ за челябинскими «медведями», то есть на 6-м месте. Да, удалось выполнить задачу-минимум и попасть в плей-офф. Но на этом приключения «молодежки» из Магнитогорска закончились.

В 1/8 финала Кубка Харламова магнитогорцы в трех матчах уступили «Мамонтам Югры» и завершили свое выступление. Впрочем, надо признать, что «сталевары» дали бой сибирякам. В каждом из матчей они проиграли соперникам с минимальным счетом.

На стабильно своем, среднем, уровне провела сезон женская хоккейная команда «Белые медведицы». В ЖХЛ немного клубов, лишь восемь. Наши девчата завершили регулярный чемпионат на 6-й позиции. Порой они давали отпор фаворитам, достойно боролись с другими соперниками, но факт остается фактом: до призового места чемпионата челябинским девчатам еще далеко.

В первом раунде плей-офф «Белые медведицы» уступили в трех матчах нижегородскому «Торпедо» — 3:5, 0:3 и 3:7. Для того чтобы бороться за медали в следующем сезоне, челябинской команде нужно усилить состав, создать хотя бы одну хорошую ударную и результативную тройку нападения.

На этом пока все. В следующих материалах мы подведем итоги для представителей других командных видов спорта Челябинской области. Кстати, знаете, сколько их у нас? Скоро узнаете…

Фото: пресс-службы ХК «Трактор» и ХК «Металлург».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).