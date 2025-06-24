ФК «Челябинск» сыграл вничью с «Волгарем» в матче за выход в Первую лигу

Южноуральцы с астраханцами победителя не выявили — 1:1

Первый стыковой матч за выход в Первую лигу победителя не выявил. ФК «Челябинск» сыграл вничью в Астрахани с «Волгарем» — 1:1. Южноуральцы вели в счете после первого тайма благодаря голу-красавцу в исполнении Александра Носова. Однако вторую половину матча хозяева поля сыграли лучше. Судьба путевки в Первую лигу теперь решится в челябинском поединке, который состоится 28 июня, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Надо ли говорить, что оба коллектива ставят перед собой максимальные задачи, спят и видят себя в Первой лиге. Причем, астраханцы уже не раз выступали во втором эшелоне российского чемпионата, челябинцы же ни разу на таком уровне еще не играли. Но оба клуба еще перед стартом сезона заявляли о своих притязаниях на Первую лигу.

И вот этим командам осталось сделать последний шаг (точнее два) для того, чтобы решить задачу на сезон. Матч в Астрахани вызвал большой интерес у местных жителей, не менее 10 тысяч (солидная аудитория!) пришли поддержать свою команду. Прибыл на стадион и губернатор Игорь Бабушкин. Наверняка в прямом эфире смотрел трансляцию и его коллега из Челябинска Алексей Текслер. Все это лишний раз подчеркивает то, насколько высоки были ставки для обеих команд.

На правах хозяев поля чуть активнее начали поединок астраханцы. Именно они уже на 2-й минуте создали первый опасный момент у ворот гостей. После розыгрыша углового едва не замкнул скидку головой от партнера по команде Артем Погосов. Форвард «Волгаря» до мяча не дотянулся.

Ответ футболистов «Челябинска» не заставил себя ждать. На 6-й минуте вблизи ворот соперника оказался Александр Носов. Но очень уж острый был угол для того, чтобы нанести прицельный удар.

На какое-то время игра успокоилась, соперники как будто «прощупывали» друг друга, стараясь взять под контроль мяч. Чуть лучше в этом плане действовали астраханцы, они лучше комбинировали в атаке. Ну а затем случился гол. Защитник хозяев Егор Прошкин зачем-то сделал рискованный поперечный пас в центр, мяч перехватил Александр Носов, протащил его ближе к воротам и метров с 25 нанес идеально точный удар в «паутину» — 1:0!

Не успели челябинцы порадоваться взятию ворот, как их едва не огорчили оппоненты. Это Акмаль Бахтияров совершил свой фирменный проход по левому флангу и выкатил передачу под удар Артему Погосову. Тот бил, казалось, наверняка — в ближний угол ворот, да еще и с близкого расстояния. К счастью для челябинцев, надежен был голкипер Александр Сугробов, спасший команду от верного гола.

Вторую половину первого тайма «Волгарь» безуспешно подбирал ключи к защите челябинцев. Временами было неплохо, но не более того. В свою очередь, гости практически не помышляли об атаке, предпочитая действовать «вторым номером». В концовке на хорошей позиции для удара оказался полузащитник астраханцев Олег Дмитриев. Этот самый удар у него не получился, но неловко на линии ворот сыграл Сугробов. К счастью, он исправил свою оплошность, не дав сыграть на добивании Денису Миронову. У челябинцев хороший удар в концовке тайма наносил Гаррик Левин — мяч прошел чуть выше перекладину.

После перерыва хозяевам удалось главное — забыть быстрый гол и сравнять счет в матче. Неугомонный Артем Погосов добился своей цели, протолкнув мяч в ворота после фланговой передачи — 1:1. Пару минут спустя челябинцы могли и должны были выходить вперед. После флангового навеса со штрафного в упор головой бил Валерий Горбачик — мяч чудом не попал в створ ворот хозяев.

Был еще супермомент у Тимофея Комиссарова! Полузащитник челябинцев вырвался на оперативный простор и мастерски обыграл защитника, ему оставалось лишь переиграть голкипера. Увы, Владислав Ямпольский оказался на высоте, выручив свою команду.

На этом, пожалуй, и все — дальше на поле большим игровым и территориальным преимуществом владели хозяева поля. Они искали счастье у чужих ворот, проводили одну позиционную атаку за другой. Временами в штрафной гостей было очень жарко. Чего стоит эпизод на 83-й минуте, когда вышедший на замену Станислав Пузанов бил из убойной позиции, попав в перекладину!

Футбол. Вторая лига А. Группа «Золото». Стыковой матч за выход в Первую лигу.

24 июня. «Волгарь» (Астрахань) — ФК «Челябинск» — 1:1.

Гол: Александр Носов, 19 (0:1); Артем Погосов, 48 (1:1).

В итоге ничья — пожалуй, справедливый исход первого матча противостояния. Хотя астраханцы с этим могут не согласиться, если учесть, как их команда провела второй тайм и едва не вырвала победу. Теперь все решится в ответной игре, которая состоится 28 июня на стадионе «Центральный» в Челябинске.

Фото: пресс-служба ФК «Волгарь» (Астрахань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).