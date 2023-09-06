Определились все участники Кубка России по баскетболу 3×3 в Челябинске

В турнире примут участие шесть южноуральских команд

Стал известен полный состав участников Кубка России по баскетболу 3×3, который пройдет с 14 по 16 сентября в Челябинске. В турнире будут представлены 16 женских и 32 мужских команды. Среди них и шесть южноуральских коллективов. Впервые соревнования пройдут в ТРК «Таганай», сообщает региональная Федерация баскетбола.

В Кубке России по баскетболу 3×3 среди женских команд выступят 12 команд. При этом четыре коллектива попали в состав «сеяных» и начнут борьбу с четвертьфиналов. В их числе «Самара», «Находка» (Химки), COP-Petersburg и «Десерт» (Екатеринбург).

Остальные 12 команд начнут турнир с предварительного раунда, игры которого пройдут 14—15 сентября: «МБА (Москва), «Тулпар» (Казань), «Позитив» (Челябинск), «Кобра» (Челябинск), «Красная Пахра» (Москва), «Матрешки» (Москва), «Парма» (Пермь), «Спарта» (Воронеж), «Форвард» (Новосибирск), Moskva (Москва), MSU (Москва), «Восток-Логистик» (Владивосток).

В мужском турнире в число 8 «сеяных» команд попали: «Самара» (Самара), «Руна» (Москва), Inanomo Gold (Москва), ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург), Bionord Pro (Пермь), Khimki Power (Химки), Stella Pro (Екатеринбург) и «Курчатов» (Челябинск).

С предварительного раунда начнут свое выступление 24 команды: «Екатеринбург СКСО» (Екатеринбург), МАИ-МБА (Москва), ЦОП СПб (Санкт-Петербург), Inanomo Black (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), Bionord (Пермь), ИНК (Иркутск), «Сатурн» (Челябинск), «Союз» (Химки), «Спарта» (Воронеж), «ТольяттиАзот» (Тольятти), «Форвард» (Новосибирск), «Хелиминус» (Тюмень), «Юпитер» (Москва), Looney Tunes (Нижний Новгород), «Байкал» (Иркутск), NNTU-Guns (Нижний Новгород / Тула), «Красный якорь» (Нижний Новгород), «Банк России» (Казань), «АтомЭнергоСбыт» (Курск), ЦСП Обнинск (Обнинск), Hoops (Москва), «Уралец» (Златоуст) и «Реал» (Астрахань).

Команды, начинающие борьбу с предварительного раунда, будут разбиты на группы по три команды в каждой. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Первая его стадия отсеет половину участников, преодолевших групповой барьер. Далее, уже с участием «сеяных» команд, турнир пойдет по системе «плей-офф с несколькими жизнями», впервые примененной на первенстве России 3×3 в Твери этим летом.

Напомним, что Челябинск уже становился площадкой для проведения всероссийских турниров по баскетболу 3×3. Так, в январе этого года в южноуральской столице прошел Суперкубок и этап чемпионата страны. Ранее, в апреле 2022 года, в ДС «Юность» состоялся финал чемпионата России по баскетболу 3×3. Этот турнир стал одним из лауреатов престижной премии в номинации «Спортивное событие года».

Организатором предстоящего Кубка России по баскетболу 3×3 выступит Российская федерация баскетбола при содействии Фонда поддержки спорта Челябинской области и региональной Федерации баскетбола.