«Руна» и «ЦОП-Петербург» завоевали Суперкубок России по баскетболу 3×3 в Челябинске

В финальных поединках они в усеченном составе победили «Inanomo» и «Самару»

В Челябинске завершился Суперкубок России по баскетболу 3×3, победителями которого стали команды «Руна» из Москвы и питерский клуб «ЦОП-Петербург». В решающих матчах за трофей они победили «Inanomo» и БК «Самара» соответственно. Причем, заканчивали поединки в усеченном составе, без возможности произвести замену из-за травм одного из партнеров по команде, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Начался соревновательный день с женского турнира этапа чемпионата России. Причем, выступали в нем те же команды, что и вчера. И сегодня, в целом, обошлось без громких сюрпризов и неожиданностей.

В группе «А» вновь два поединка из двух проиграли девушки из челябинского клуба «Позитив». Сначала они уступили химкинской «Находке» (10:18), а затем питерскому «TSOP-LED» (11:19). Очевидно, что нашей команде пока еще сложно на равных биться с превосходящими в классе и опыте соперницам.

Триумфаторы вчерашнего дня, «Находка», ожидаемо выиграла свою группу и вышла в финал. И вновь в решающем матче подмосковным баскетболисткам противостояли девушки из московского «МБА». Однако в этот раз столичный клуб оказался сильней, став победителем турнира. В финале столичная команда победила со счетом 20:18.

Winline Чемпионат России по баскетболу 3×3. Челябинск, 28 января. Женщины.

Группа «А»:

«Находка» (Химки) — «Позитив» (Челябинск) — 18:10

«TSOP-LED» (Санкт-Петербург) — «Позитив» (Челябинск) — 19:11

«Находка» (Химки) — «TSOP-LED» (Санкт-Петербург) — 12:9

Группа «В»

«МБА» (Москва) — «Сима-Ленд» (Екатеринбург) — 16:13

«Тулпар» (Казань) — «Сима-Ленд» (Екатеринбург) — 16:20

«МБА» (Москва) — «Тулпар» (Казань) — 21:19

Матч за 3-е место

«Сима-Ленд» (Екатеринбург) — «TSOP-LED» (Санкт-Петербург) — 17:19

Финал

«Находка» (Химки) — «МБА» (Москва) — 18:20

Иначе выглядел формат мужского турнира. Вчера, 27 января, выиграли все три своих поединка пермский «Bionord PRO» и «ХелиТаб» из Свердловской области. Они и завоевали путевки в следующий «Мастерский» тандем, который пройдет в Казани 11-12 февраля. Сегодня 6 коллективов должны были разыграть оставшиеся две путевки в следующий этап чемпионата России.

Челябинскую область во второй день соревнований представляла команда «Металлург». Увы, магнитогорцам не удалось реализовать свой потенциал. В первом поединке южноуральцы без борьбы уступили «Stella-PRO» из Екатеринбурга (13:21). Зато во втором матче хоть и уступили, но были близки к успеху. Игра с командой «Грязные парни» из Каменск-Уральска получилась упорной, лишь в финальной концовке соперники склонили чашу весов в свою пользу. Успех им принесли точные дальние броски.

В другой подгруппе вне конкуренции оказались парни из «Khimki Power». Все свои поединки, в том числе и финальный с «Грязными парнями» (21:9), подмосковные баскетболисты выиграли уверенно, на классе. Обладателем еще одной путевки в тандем «Мастер» стала команда «Stella-PRO», в решающем сражении победившая «МБА» (20:18).

Winline Чемпионат России по баскетболу 3×3. Челябинск, 28 января. Мужчины.

Группа «C»:

«Stella-PRO» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 21:13

«Грязные парни» (Каменск-Уральский) — «Металлург» (Магнитогорск) — 21:16

«Stella-PRO» (Екатеринбург) — «Грязные парни» (Каменск-Уральский) — 21:16

Группа «D»

«Khimki Power» (Химки) — «Свердловск» (Екатеринбург) — 21:13

«МБА» (Москва) — «Свердловск» (Екатеринбург) — 15:11

«Khimki Power» (Химки) — «МБА» (Москва) — 21:14

C1 — D2. Выход за тандем 1. «Stella-PRO» (Екатеринбург) — «МБА» (Москва) — 20:18

D1 — C2. Выход за тандем 2. «Khimki Power» (Химки) — «Грязные парни» (Каменск-Уральский) — 21:9

Ну, а завершался второй день соревнований битвами за Суперкубок в исполнении лучших команд страны. Ожидания любителей баскетбола 3×3 оправдались в полной мере. Уже на стадии полуфиналов мужского турнира были лихие сюжеты и драматические развязки. В центре внимания оказался первый полуфинал, в котором встретились, два коллектива с супертоповыми составами: «Inanomo» vs «Гагарин». В битве гигантов сильней оказались баскетболисты из Москвы — 15:12.

В другом полуфинале еще один столичный коллектив, «Руна», сломил сопротивление питерского клуба «ЦОП Bad Boys» — 21:14. Но дорогой ценой: в одном из эпизодов травму получил форвард Владислав Евстафьев. Настолько серьезную, что стало ясно — в финале партнеры по команде рассчитывать на него не смогут.

Но перед главными сражениями за трофей состоялась церемония открытия соревнований. Зрителей и участников турнира поприветствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент РФБ Андрей Кириленко.

«Приветствую всех челябинцев и гостей города. Баскетбол — замечательный вид спорта, очень демократичный. В прошлом году мы провели финал чемпионата России, в этот раз проводим Суперкубок страны. Мы его организовали в торгово-развлекательном комплексе, чтобы быть ближе к людям, которые еще не знакомы с этим видом спорта. Желаю всем получить удовольствие от игры лучших баскетболистов страны, а участникам турнира — успеха!», — сказал Алексей Текслер.

Президент РФБ Андрей Кириленко поблагодарил губернатора и всю Челябинскую область за гостеприимство и отметил прекрасную атмосферу вокруг соревнований.

И наконец, финал. «Inanomo» мощно провел минувший сезон, выиграв два главных старта — финал чемпионата России и Кубок страны. Москвичи намеревались взять и третий трофей. И все складывалось в их пользу. «Руна», как говорилось выше, вынуждена была проводить матч без одного из своих лидеров — втроем, без права на замену. Если учесть, насколько энергозатратными и динамичными получаются поединки в баскетболе 3×3, эта потеря могла оказаться невосполнимой.

Но не для «Руны». Им удалось мобилизоваться, взять волю в кулак и выдать потрясающий поединок, на одном дыхании. Роль лидера взял на себя разыгрывающий Никита Падун. Этот парень хорошо запомнился челябинским любителям баскетбола на финале чемпионата России в мае прошлого года. Его быстрота принятия решений, скорость, маневренность и убойные дальние выстрелы из-за дуги стали решающими и сегодня, в решающем поединке за Суперкубок. Не случайно, именно он и получил титул MVP турнира, а его команда победила со счетом 18:13.

«Сегодня для нас был день возвращения долгов. „Бэд Бойзам“ мы проиграли в полуфинале чемпионата России, „Inanomo“ — в полуфинале Кубка страны. Теперь мы вернули им должок», — дал экспресс-комментарий после матча Никита Падун.

Суперкубок России по баскетболу 3×3. 28 января, Челябинск

Мужчины

Полуфиналы:

«Inanomo» (Москва) — «Гагарин» (Химки) — 15:12

«ЦОП Bad Boys» (Санкт-Петербург) — «Руна» (Москва) — 14:21

Финал

«Inanomo» (Москва) — «Руна» (Москва) — 13:18

И все же самым драматичным и ярким получился все-таки женский финал. И это в высшей степени справедливо, если учесть, что мужской баскетбол 3×3 в России получил большее внимание и развитие. Прекрасные девушки на турнире в Челябинске показали, что уровень женского баскетбола 3×3 достиг значительного прогресса.

В решающем поединке за трофей контролировали ход игры баскетболистки из Самары. А тут еще у соперниц Мария Яцемирская получила травму и вынуждена была досматривать матч со скамейки запасных. За 40 секунд до финальной сирены БК «Самара» выигрывала 18:15, но умудрилась в одной атаке соперника растерять преимущество: Анастасия Рыкова совершила точный дальний выстрел с фолом, а затем еще и реализовала 2 штрафных. И вот уже «ЦОП-Петербург» ведет — 19:18!

Вот она красота этого вида спорта — в считанные мгновения ситуация на площадке может измениться кардинально. В основное время матча выявить победителя не удалось. А в овертайме удача улыбнулась питерским баскетболисткам — 22:21.

«Расстроились, что Маша получила серьезное повреждение. Поэтому бились на площадке за себя и за нее. Все силы выложили в этом матче, чтобы победить. Очень тяжелая и волевая победа!», — проговорила после игры Анастасия Рыкова и тяжело выдохнула.

Суперкубок России по баскетболу 3×3. 28 января, Челябинск

Женщины. Финал

БК «Самара» (Самара) — «ЦОП-Петербург» (Санкт-Петербург) — 21:22

Два дня крутых матчей пролетели как одно мгновение. Любители и ценители баскетбола 3×3 получили яркие эмоции и эстетическое наслаждения от просмотра игры лучших игроков страны. Провести анализ произошедшего и подвести итоги еще предстоит как организаторам, так и нам, журналистам. А пока скажем большое спасибо организаторам за тот праздник, что они нам подарили. Отдельные слова благодарности руководству РФБ и губернатору Алексею Текслеру. Именно они и стали главными инициаторами того, чтобы эти соревнования прошли в Челябинске.