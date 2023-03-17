Финал чемпионата России по баскетболу 3×3 стал призером премии «Спортивное событие года» России

Организаторов турнира в Челябинске наградили в Москве

В Москве прошла церемония награждения победителей и призеров премии «Событие года», на которой были подведены итоги заявочной кампании и очных защит проектов. Финал Winline чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске, прошедший в конце апреля — начале мая в ДС «Юность», стал призером в номинации «Спортивное событие года», сообщает Российская федерация баскетбола.

В окончательный список номинантов вошли четыре события. Финальный этап Winline чемпионата России по баскетболу 3×3 сезона-2021/22, который прошел с 29 апреля по 3 мая прошлого года в Челябинске, занял 2-е место, уступив только соревнованиям по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO — 2022. Среди конкурентов также были финал Бетсити Кубка России по футболу и лыжная «Гонка Легкова».

«Рады, что наши труды были отмечены профессиональным сообществом. Для нас это дополнительная мотивация — ставить перед собой вызовы, делать лучшие спортивные события в России», — отметила руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий Фонда поддержки спорта Челябинской области Татьяна Мельникова.

Организаторами турнира в Челябинске выступили Российская федерация баскетбола, Фонд поддержки спорта Челябинской области и региональная федерация баскетбола. Мероприятие прошло при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, что стал призером аналогичной премии и хоккейный клуб «Трактор». Он занял второе место в номинации «Спортивный перформанс года» со своим предсезонным фестивалем Traktor Winline Fest.