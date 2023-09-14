В Челябинске стартовал Кубок России по баскетболу 3×3

На турнире выступят шесть южноуральских команд

Сегодня, 14 сентября, в челябинском ТРК «Таганай» стартует Кубок России по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд. В турнире примут участие шесть южноуральских клубов. В рамках мероприятия также состоятся презентация БК «Челбаскет», состязания по фиджитал-баскетболу, а также выступления хедлайнеров — хип-хоп-исполнителя OBLADAET и кавер-группы «Илона Маскова», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В главном событии баскетбольного шоу, Кубке России, выступят 32 мужских и 16 женских команд. Ранее мы рассказывали обо всех участниках турнира. Среди них и шесть южноуральских коллективов: мужские клубы «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Уралец» (Златоуст) и «Сатурн» (Челябинск), а также две челябинские команды девушек — «Позитив» и «Кобра».

Баскетбол 3×3. Кубок России. Челябинск, 14—16 сентября. Расписание событий:

14 сентября

10:00 — старт матчей

15:15 — презентация команды «Челбаскет»

21:00—22:00 — концерт «Илоны Масковой»

15 сентября

10:00—21:35 — игры Кубка

13:30 — первый матч «Курчатова» (Челябинск)

18:00—21:00 — турнир по фиджитал-баскетболу

16 сентября

13:00—17:30 — полуфинал Кубка

18:00 — концерт хедлайнера OBLADAET

Вход по билетам. Билеты доступны по ссылке.

19:15—21:30 — финал Кубка России

Помимо зрелищного баскетбола гостей ждут зажигательные выступления артистов. В первый день соревнований выступит оригинальный челябинский проект «Илона Маскова» (вход свободный). А в финальный день хедлайнером соревнований станет хип-хоп-исполнитель, представитель «новой школы» OBLADAET.

Полное расписание матчей доступно по ссылке.

Организаторами соревнований выступят Российская федерация баскетбола (РФБ) совместно с региональной Федерацией баскетбола и Фондом поддержки спорта Челябинской области. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Возрастное ограничение: 6+