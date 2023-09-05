В рамках празднования Дня города в Челябинске пройдет крупнейший спортивный фестиваль RCC Fest. На площадки арены «Трактор» состоятся два баскетбольных турнира. Состязания пройдут среди профессиональных команд по баскетболу 3×3 и семейные соревнования Family Battle 2×2, сообщает региональная Федерация баскетбола.
8 сентября на открытой площадке возле ледовой арены «Трактор» состоится Кубок Elite 3×3. В соревнованиях выступят команды участвующие в чемпионате и Кубке России. В мужском зачете сыграют «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Уралец» (Златоуст), и «Сатурн» (Аргаяш). В женских состязаниях выступят команды «Позитив» (Челябинск), «Кобра» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).
На следующий день на этой же площадке пройдет семейный турнир Family Battle 2×2. В соревнованиях выступят команды из одного взрослого и одного ребенка (8 — 11 лет). Заявки на участие принимаются до 5 сентября 23:00 по ссылке.
Добавим, что кроме турниров по баскетболу на фестивале RCC Fest состоятся состязания силовому экстриму, уличным танцам и батлы на BMX-велосипедах и самокатах. Главным событием станет вечер профессионального бокса, на котором выступят бойцы из России, Венесуэлы, Никарагуа, Панамы, ЮАР, Конго и Узбекистана.
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