Баскетбольный клуб «Курчатов» завоевал серебро на турнире в Нижнем Новгороде

Челябинская команда в обновленном составе стала призером Кубка Пари‑НН

Челябинский клуб «Курчатов» успешно выступил на турнире по баскетболу 3×3 «Кубок Пари-НН» в Нижнем Новгороде. Обновленный коллектив под руководством Василия Гладышева дошел до финала, где уступил участнику чемпионата России подмосковному клубу Khimki Power, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.

Баскетбольный клуб «Курчатов» отправился на турнир в обновленном составе. Так, дебютировали за команду в официальных матчах два новобранца — Матвей Ян (пришел из «ХелиТаб») и Станислав Сотников (экс-игрок «Зенита-2»). Вместе с ними на паркет вышли уже выступавшие ранее за «Курчатов» Александр Темников и Дмитрий Курныков. При этом опытный Василий Гладышев выступил в качестве главного тренера команды.

Наша команда успешно преодолела сито отборочных матчей, одержав победу в шести матчах. А в финале уступила в равной борьбе подмосковному клубу Khimki Power.

Впереди у «Курчатова» еще два турнира. Сначала парни разомнутся 8 сентября на RCC Fest в Челябинске у арены «Трактор». А затем команду ждет Кубок России, который пройдет с 14 по 16 сентября в челябинском ТРК «Таганай».