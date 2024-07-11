Один из миасских пилотов ралли «Шелковый путь» получил травму на седьмом этапе гонки

Экипаж Ural Motorsport под управлением Алексея Попова попал в яму прямо на старте

Команда Ural Motorsport понесла потери на седьмом этапе ралли-марафона «Шелковый путь». На старте этапа экипаж под управлением Алексея Попова попал в яму. Добираться до финиша спецучастка пришлось с помощью автовоза по асфальтовой дороге, сообщают организаторы гонки.

Позднее стало известно, что Алексей получил компрессионный перелом второго позвонка. Врачи прописали ему два месяца постельного режима.

Второй экипаж автозавода «Урал» под руководством Юрия Наймана продолжает участие в гонке.

Напомним, участники ралли-марафона стартовали из Томска 5 июля и завершат гонку 15-го в Улан-Баторе. Дистанция состоит из 11 этапов и составляет 5 256 километров.