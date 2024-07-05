В Томске завершился первый этап международного ралли «Шелковый путь — 2024»

Две команды АЗ «Урал» из Миасса финишировали в десятке сильнейших

Сегодня, 5 июля, был дан старт международному ралли «Шелковый путь». Первый этап состязаний прошел в Томске. Участникам гонок из 13 стран необходимо было преодолеть скоростной 25‑километровый спецучасток. В классе «Грузовики» достойно выступили два экипажа из Миасса, преодолевшие дистанцию в десятке сильнейших, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания проходят в нескольких классах. На старт «Шелкового пути» заявились 12 мотоциклистов, 6 квадроциклистов и 33 экипажа на автомобильной технике, в том числе 12 — в зачете «Грузовики». В последнем и представлены две команды Ural Motorsport из миасского АЗ «Урал».

В состязаниях грузовиков вне конкуренции на первом этапе оказались экипажи из команды «КАМАЗ-Мастер». Южноуральские команды заняли промежуточные 5-е и 9-е места.

Ралли «Шелковый путь — 2024». 1-й этап. Зачет «Грузовики»:

1. КАМАЗ (Богдан Керимов) — 0:18:27,9.

2. КАМАЗ (Дмитрий Сотников) +00:44.

3. КАМАЗ (Эдуард Николаев) +01:06.

4. МАЗ (Сергей Вязович) +01:07.

5. «Урал» (Юрий Найман) +01:50.

9. «Урал» (Алексей Попов) +03:03.

Впереди еще 10 этапов. Общая длина ралли-марафона составит 5256 километров, из которых более половины дистанции — скоростные участки. Финиш запланирован на 15 июля в Улан-Баторе (Монголия).

Напомним, что 26 июня представители команды УЗ «Урал» презентовали свои болиды — участников «Шелкового пути — 2024» — в Челябинске. Пожелал им удачи и успехов в ралли губернатор Алексей Текслер.