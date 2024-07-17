Международный ралли‑рейд «Шелковый путь — 2024» завершился в Улан‑Баторе

Команды АЗ «Урал» из Миасса не добрались до финиша

В Улан-Баторе (Монголия) завершился международный ралли-рейд «Шелковый путь». Две команды Ural Motorsport из Миасса не смогли закончить дистанцию. Пилот одного из экипажей Алексей Попов получил серьезное повреждение позвоночника, а грузовик под управлением Юрия Наймана не смог продолжить гонку из-за технических неисправностей, остановившись в 30 км от финиша. Однако южноуральская команда АЗ «Урал» получила огромный опыт участия в престижной гонке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Более 5 000 км дистанции, 11 этапов и 11 дней острого соперничества. «Шелковый путь», стартовавший в Томске, вчера, 16 июля, финишировал в Улан-Баторе. Грандиозная битва с участием 106 спортсменов из 13 стран завершилась торжественной церемонией финиша, состоявшейся на территории первого в Монголии закрытого ледового дворца международного стандарта «АИК Степная арена».

В классе «Грузовики» на ралли-рейд были заявлены два экипажа АЗ «Урал». Увы, до финиша они добраться не смогли. Ранее мы сообщали, что на седьмом этапе тяжелую травму получил пилот одного из экипажей команды Ural Motorsport. После того как автомобиль попал в яму, Алексей Попов получил компрессионный перелом второго позвонка. Экипаж вынужден был сойти с дистанции.

Еще один экипаж команды из Миасса под управлением пилота Юрия Наймана продолжил гонку и уверенно шел к финишу, занимая промежуточную седьмую позицию. Однако из-за технических неисправностей остановился в 30 километрах от конца маршрута.

«В этом году в нашей команде появился еще автомобиль, что значительно увеличило нагрузку на всех нас. Организаторы предложили очень интересный и сложный маршрут. К сожалению, оба наших экипажа столкнулись с трудностями и были вынуждены сойти с дистанции. Конечно, очень обидно, что не смогли финишировать хотя бы одним экипажем. Но стараемся не вешать нос, итог соревнований выявил ряд недочетов, поэтому есть над чем работать: будем совершенствовать автомобиль, исправлять организационные ошибки и наращивать профессионализм среди всех членов команды», — подвел итог ралли-рейда директор департамента автомобильного спорта АЗ «Урал» Виктор Яковлев.

В зачете гонки среди мотоциклов во второй раз в карьере первенствовал Алексей Наумов. Россиянин всю гонку сражался с монгольским райдером Муруном Пуревдоржем и за счет стабильности уверенно опередил своего визави по итогам 11 этапов. В то же время Пуревдорж одержал на последних этапах несколько побед и удостоился Кубка Газпрома «За волю к победе». Бронзовую награду в зачетной группе «кросс-кантри 450» завоевала Екатерина Жаданова.

«В зачете G-Moto Challenge, участники которого преодолевают все превратности гоночного маршрута без помощи механиков, победил Олег Павленко — для него это уже второй успех в карьере. На втором месте расположился дебютант ралли „Шелковый путь“ Иван Ли, а на третьей строчке классифицировался Антон Круглов», — сообщает пресс-служба ралли-рейда «Шелковый путь».

Среди квадроциклистов сильнейшим стал один из самых молодых участников гонки Данил Логинов. В категории мотовездеходов Т3 первенствовал экипаж Романа Русинова и Дмитрия Павлова, победивший также в абсолютном зачете среди всех заявленных внедорожников.

В категории прототипов Т1 два первых места заняла команда GAZ Raid Sport. Победителями гонки стали Александр Семенов и Дмитрий Охотников. Андрей Сушенцов и Александр Щанов на протяжении всей дистанции доминировали в зачете серийных внедорожников Т2 и удержали первую строчку зачета до самого финиша.

«Шелковый путь — 2024». Результаты:

Ралли-рейд Т1:

1. Александр Семенов / Дмитрий Охотников (Россия)

2. Алексей Игнатов / Евгений Павлов (Россия)

3. Андрей Рудской / Дмитрий Карпов (Россия)

Ралли-рейд Т2:

1. Андрей Сушенцов / Александр Щанов

2. Мердан Тойлыев / Шохрат Тойлыев (Туркменистан).

3. Максатмырат Данатаров / Дидар Оразмедов (Туркменистан).

1. Роман Русинов / Дмитрий Павлов (Россия).

2. Дмитрий Черкесов / Владимир Простаков (Россия).

3. Андрей Новиков / Алексей Горюнов (Россия)

Ралли-рейд Open:

1. Дмитрий Воронов / Кирилл Еникеев (Россия).

2. Сергей Шалыгин / Никита Ерженин (Россия).

3. Никита Юровский / Александр Кузнецов (Россия).

«Кросс-кантри 450»

1. Алексей Наумов (Россия).

2. Мурун Пуревдорж (Монголия).

3. Екатерина Жаданова (Россия).

1. Данил Логинов (Россия).

2. Азат Шаймухаметов (Россия).

3. Максим Сдвижков (Россия).

G-Moto Challenge

1. Олег Павленко (Россия).

2. Иван Ли (Россия).

3. Антон Круглов (Россия)

Грузовики (Т5):

1. Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Ильгиз Ахметзянов («КАМАЗ-Мастер» Россия).

2. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Дмитрий Авдеев («КАМАЗ-Мастер», Россия).

3. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Крагельский («МАЗ-СПОРТавто», Беларусь).

В общей сложности за 11 дней гонки экипажи преодолели 5 243 километра дистанции, которая прошла в том числе по живописным горам Алтая и пескам пустыни Гоби. На старт вышли порядка ста экипажей из 13 стран мира.