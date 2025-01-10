Челябинские промышленники примут участие в гонках в Дубае

Всего в марафоне заявлено 30 россиян

Команда челябинского производителя трубопроводной арматуры LD станет участником 20-й юбилейной гонки на выносливость «24 часа Дубая» (16+) в Объединенных Арабских Эмиратах. Она стартует 11 января в 12:00 по Москве. Об этом пишет пресс-служба южноуральского предприятия.



Несколько лет подряд челябинцы становились победителями и призерами гонок картингового марафона «24 часа Дубая». В этом году южноуральцы выступают в кузовных гонках. В экипаж LD Russia на машине Toyota GR Supra GT4 EVO входят Дмитрий Левин, Марат Губайдуллин, Константин Мандриков и Виктор Агафонов. По приезду в Дубай они начали тренировки и подготовку к предстоящим стартам.

Всего в суточном марафоне примут участие 30 россиян в составе 13 экипажей в трех разных классах. Официальный заявочный список соревнований насчитывает более 60 экипажей из разных стран. Трансляцию гонок можно будет посмотреть на Youtube (24Hseries).