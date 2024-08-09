В Миассе провели экстремальные гонки по бездорожью

Не все участники смогли преодолеть препятствия и добраться до финиша

В Миассе провели одну из самых экстремальных гонок среди внедорожников — RFC Global Series Ural. Участникам необходимо было преодолеть препятствия и спецучастки повышенной сложности. Добраться до финиша гонок в дисциплине «триал» смогли не все экипажи. Лучшие из лучших отправятся теперь в Малайзию, где пройдет чемпионат мира по офф-роуду, сообщают организаторы соревнований.

Rainforest Challenge (RFC) — известная по всему миру и одна из сложнейших автогонок, организацией которой уже много лет занимается легенда мирового офф-роуда Луис Ви. Она входит в десятку самых сложных автогонок в условиях экстремального бездорожья в мире.

Формат соревнования — это небольшие по протяженности специальные участки, которые необходимо пройти за время не больше 15 минут. Однако это — участки повышенной сложности, которые требуют напряжения всех сил экипажа. Причем здесь важно все: мощность двигателя машины, мастерство пилота, ловкость штурмана, скорость сматывания лебедки и высокая прочность внедорожника. Кстати, к участию в соревнованиях допускаются три категории таких автомобилей — R3 (стандартный), R2 (модифицированный) и R1 (прототип).

«Пройти все участки удается далеко не всем участникам. И побеждают действительно сильнейшие. Отборочный этап, проходивший в Миассе, оказался своими условиями близок к идеалу соревнований, название которых в переводе означает: „Вызов дождливого леса“, ведь в Малайзии состязания проходят в самый разгар сезона тропических дождей. Вода, грязь, болото, крутые скаты и подъемы, груда гигантских валунов... И все это под проливным дождем и при сильном ветре»,— сообщают организаторы гонки.

Заезды проходили на полигоне возле Поликарповского пруда. Среди участников гонщики не только из УрФО, но и других регионов страны. Соревнования открыли генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, президент Региональной спортивной общественной организации «Федерация автомобильного спорта Челябинской области» Алексей Братенев, руководитель проекта RFC Ural Сергей Полукаров.

Одну из самых сильных команд Rainforest Challenge в России представляет сборная «RFC Кавказ», участники которой из Краснодара, Черкесска и Грозного. И именно такое название экипаж 100 и носит — «Грозный». Почти на всех секциях команда показала лучшие результаты. Руководитель команды Арсен Гамзаян сам прошел все соревнования Rainforest Challenge, в том числе и финал в Малайзии.

Результаты соревнований по итогам всех трех дней оказались следующие: в категории R1 первое место занял экипаж прототипа «Грозный» — пилот Александр Коляго и штурман Расул Хубиев (сборная «Кавказ»). На втором месте экипаж в составе Максим Демидов / Василий Демин (Челябинск). На третьем — экипаж Азат Гатиятов / Ильдар Хузин (Башкортостан). В категории R2 лучше всех прошел все секции экипаж из Перми Александр Осетров / Станислав Плотников. В категории R3 победили питерцы Владимир Оконешников и Александр Юсов.

Организатором соревнований выступила Федерация автомобильного спорта Челябинской области, а генеральным партнером — автомобильный завод «Урал». Победители гонки смогут представить Россию на одном из самых сложных внедорожных соревнований планеты — RFC Grand Final Malaysia, которое считают неофициальным чемпионатом мира по офф-роуду.