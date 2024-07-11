Участники ралли‑марафона «Шелковый путь» уехали в Монголию

Они рассказали, как справляются с трудностями нового этапа



Участники ралли-марафона «Шелковый путь», который стартовал 5 июля, покинули пределы страны. Теперь их путь проходит по территории Монголии. За первый день в соседнем государстве участники преодолели почти 300 км, сообщают организаторы.



Путь начался со скоростных извилистых трасс между живописными холмами, затем участников ожидали каменистые участки с ямами. К финишу экипаж вывел маршрут через каньон с быстрыми дорогами.



«Нам опять все понравилось, в Монголии классно. Мы взяли неплохой темп. Цель была — беречь колеса, потому что вчера мы дотянули с трудом. Сегодня была небольшая проблема — расплавилась пневматическая трубка, но мы это быстро починили. Потом мы еще немного заблудились, но это мелочи», — сообщил водитель миасского «Урала» Алексей Попов.

Вторую победу по ходу гоночных дней завоевал лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович. Открывавший трассу Дмитрий Сотников из «КамАЗ-мастер» финишировал на спецучастке со вторым временем, уступив лишь две минуты. На третьей строчке расположился руководитель и пилот «Синей Армады» Эдуард Николаев, а пятерку быстрейших замкнули два грузовика «Красных зубров»: Алексей Вишневский и Виталий Мурылев.



Продолжаем следить за результатами ралли-марафона и желаем участникам удачи.





Автор: Виктория Ахрарова