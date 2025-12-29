Наставник ХК «Металлург» Андрей Разин победой завершил свой 600-й матч в КХЛ

Под его руководством магнитогорцы выиграли у «Трактора» в овертайме со счетом 5:4

Наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин провел свой 600-й матч в КХЛ в качестве тренера. Под его руководством команда выиграла южноуральское дерби у челябинского «Трактора» в овертайме со счетом 5:4. За десять сезонов в КХЛ специалист руководил пятью командами Лиги, а с «Металлургом» в 2024 году завоевал Кубок Гагарина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Символично, что Андрей Разин достиг отметки в 600 матчей в КХЛ в качестве тренера в особенном матче, который был посвящен 70-летию клуба «Металлург». В непростом поединке магнитогорцы вырвали победу, а главным героем поединка стал Роман Канцеров, набравший 3 (2+1) результативных балла. Подробный репортаж об этом матче читайте здесь.

Андрей Разин стал восьмым по счету тренером в КХЛ, преодолевшим рубеж в 600 матчей. Ранее этого показателя достигли Дмитрий Квартальном, Владимир Крикунов, Игорь Никитин, Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов и Андрей Назаров.

Напомним, что накануне, 26 декабря, хоккейный клуб «Металлург» объявил о том, что продлил с Андреем Разиным контракт на два года. Специалист будет руководить магнитогорской командой до конца сезона-2027/2028.