Хоккейный клуб «Металлург» выиграл битву лидеров Востока у «Авангарда»

Магнитогорцы на своем льду победили омичей со счетом 2:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу в матче двух лучших команд Восточной конференции чемпионата КХЛ, выиграв у омского «Авангарда» на своей площадке — 2:1. Решающую шайбу за пять минут до конца третьего периода забросил форвард южноуральцев Даниил Вовченко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодняшняя игра стала уже пятой между командами в текущем сезоне. При этом в трех поединках сильнее оказывались омские «ястребы». Очевидно, что сибирский клуб для магнитогорского — не самый удобный. По крайней мере, «Металлургу» с «Авангардом» в нынешнем сезоне приходится непросто.

А тут еще хозяева льда не досчитались Романа Канцерова. Лучший снайпер КХЛ приболел и вынужден был пропускать матч с «Авангардом». Зато вернулся в состав Дерек Барак, которого главный тренер Андрей Разин заявил на игру в качестве 13-го нападающего.

Сибиряки резво начали матч и уже в дебюте едва открыли счет, когда с «пятака» едва не протолкнул шайбу в ворота Майкл Маклауд. Хозяева льда встрепенулись и организовали две хорошие позиционные атаки, в которой здорово действовала первая тройка нападения «сталеваров», в которой роль центрфорварда выполнял Владимир Ткачев. Забить им не удалось, зато заработали на себе удаление.

Открыл же счет в матче Люк Джонсон. Партнеры по команде вывели форварда на хорошую позицию для броска, канадец был точен — 1:0. В концовке периода хорошую возможность удвоить преимущество упустил Валерий Орехов, голкипер гостей Никита Серебряков совершил классный сэйв.

«Надо играть свою игру, а еще быть внимательней с соперником в первые минуты периода. Они на высоких скоростях начинают стартовые 20-минутки, стараются за счет прессинга и движения подавать оппонента», — сказал в блиц-интервью после первого периода форвард хозяев Дмитрий Силантьев.

Магнитогорцы вроде и выдержали стартовый натиск омичей на старте второго периода, но затем все же пропустили. На сей раз «Авангард» забросил в большинстве, а сделал это самый активный хоккеист омичей Майкл Маклауд. Он подставил клюшку после броска Дамира Шарипзянова.

В середине периода игра вообще пошла без остановок. На высоких скоростях действовали обе команды. Чуть позже «Металлург» поймал соперника на ошибке и организовал выход «2 в 1». В нужный момент потерял шайбу из виду Даниил Вовченко. Форвард магнитогорского клуба со злости сломал клюшку, а еще очень был раздосадован своими действиями уже сидя на скамейке для запасных. Кто бы мог тогда подумать, что ему еще суждено будет стать одним из героев матча.

В третьем периоде характер игры не изменился — шла абсолютно равная игра с равными шансами на успех. Острее выглядели позиционные атаки магнитогорцев, омичи не менее опасно отвечали. Возможно, голевых моментов у них было дальше больше.

За пять с небольшим минут до конца третьего периода «Металлург» вышел вперед. Вновь в эпицентре внимания оказались Дерек Барак и Даниил Вовченко. Причем, теперь американец оказался в роли ассистента. Он и выдал шикарный пас на партнера по команде в контратаке, тот просто подставил клюшку и счет 2:1!

Разумеется, «Авангард» побежал отыгрываться, еще за три минуты до финальной сирены заменил вратаря на шестого полевого игрока. «Металлург» выстоял, еще больше укрепив лидерство на «Востоке».

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 8 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Люк Джонсон (Сергей Толчинский, Робин Пресс), 11:28 (5×4).

1:1 — Майкл Маклауд (Дамир Шарипзянов, Константин Окулов), 26:37 (5×4).

2:1 — Даниил Вовченко (Дерек Барак, Сергей Толчинский), 54:36 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даниил Вовченко («Металлург»)

Забил победный гол, и это главное! Хотя вряд ли сам хоккеист сможет занести себе этот матч в актив. Было много стараний и активности, но и немало ошибок.

Майкл Маклауд («Авангард»)

Лучший игрок в составе омичей. И не только потому, что стал автором единственной шайбы сибиряков. Много угрожал воротам соперника.

Сергей Толчинский («Металлург»)

Сделал ассистентский «дубль», набирает очки уже в четырех матчах подряд.

Впереди у «Металлурга» игра с питерским СКА на домашней площадке. Этот матч состоится уже послезавтра, 10 января.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).