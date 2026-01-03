Хоккейный клуб «Металлург» разгромил «Драконов» в первом матче 2026 года

Магнитогорцы в результативном поединке выиграли в гостях со счетом 7:3

Магнитогорский «Металлург» победно начал 2026-й год, «придушив» в Санкт-Петербурге шанхайских «Драконов». Южноуральцы выиграли со счетом 7:3 и закрепили за собой лидерство в чемпионате КХЛ. Матч запомнился удивительной результативностью во втором периоде, когда команды за 13 минут забросили на двоих семь шайб, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В день матча стало известно, что «Металлург» отказался от услуг Евгения Кузнецова, выставив форварда на драфт отказов. Звездный нападающий так и не смог завоевать доверие и благосклонность главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

Впрочем, хэдкоучу «сталеваров» от этого ни холодно, ни жарко: его подопечные уверенно лидируют в чемпионате КХЛ, а набрали они наибольшее количество очков своими силами, без помощи Евгения Кузнецова. В атаке у них все в полном порядке, это подтвердил и прошедший сегодня в Санкт-Петербурге матч с «Драконами».

Правда, начали магнитогорцы поединок ни шатко ни валко: хоккеисты как будто еще не отошли от новогоднего застолья. За первые 10 минут игры они нанесли лишь два броска в створ ворот соперника. Не удивительно, что именно хозяева льда открыли счет в матче. Ошибкой южноуральцев в средней зоне воспользовался Спенсер Фу. Капитан «Драконов» убежал в быструю контратаку и переиграл голкипера гостей Александра Смолина — 1:0. Еще до ухода на перерыв «Металлург» выровнял положение. За 4 секунды до конца первого периода точный бросок от синей линии нанес Макар Хабаров — 1:1.

А затем случилась та самая голевая феерия во втором периоде. Причем, ничего не предвещало обилию заброшенных шайб. В первые семь минут счет на табло оставался неизменным. Но затем понеслось: за 13 минут зрители увидели аж семь заброшенных шайб! Сначала команды обменялись голами — все тот же Спенсер Фу сравнял счет после того, как Александр Петунин забил «свояка». Стоило «Металлургу» прибавить, как оборона «Драконов» дала трещину. В итоге 3:6 перед заключительной 20-минуткой.

В третьем периоде, как и следовало ожидать, страсти поутихли. Они могли бы разгореться, если хозяева проявили активность в атаке. Но «Драконы» силы в себе не нашли, а «Металлургу» не зачем было расходовать свои ресурсы. Южноуральцы забросили еще одну шайбу и установили окончательный счет в матче — 3:7.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 3 января. «Шанхайские Драконы» (Шанхай) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:7 (1:1, 2:5, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Спенсер Фу (Трой Джозефс, Ник Меркли), 16:37 (5×5).

1:1 — Макар Хабаров (Валерий Орехов, Руслан Исхаков), 19:56 (5×5).

1:2 — Александр Петунин (Никита Михайлис, Робин Пресс), 27:29 (5×4).

2:2 — Спенсер Фу (Уилл Райлли, Трой Джозефс), 27:57 (5×5).

2:3 — Роман Канцеров (Дмитрий Силантьев, Артем Минулин), 31:38 (5×5).

2:4 — Данила Паливко (Владимир Ткачев, Роман Канцеров), 33:55 (5×5).

2:5 — Сергей Толчинский (Артем Минулин), 34:45 (5×5).

3:5 — Остин Вагнер (Владислав Валенцов, Борна Рендулич), 38:24 (5×5).

3:6 — Дмитрий Силантьев (Владимир Ткачев, Алексей Маклюков), 38:51 (5×5).

3:7 — Никита Коротков (Александр Петунин, Андрей Козлов), 51:28 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Петунин («Металлург»)

Набрал 2 (1+1) очка, а мог и больше. Был одним из самых активных на льду.

Роман Канцеров («Металлург»)

Пополнил свой снайперский счет, забросив 27-ю шайбу в сезоне. Сделал также результативную передачу.

Спенсер Фу («Драконы»)

Оформил дубль, был лучшим в составе китайского клуба.

«Металлург» возвращается домой, где начнет подготовку к домашней серии матчей. Южноуральцев на родном льду ждут четыре поединка, первый из которых состоится 6 января с действующим обладателем Кубка Гагарина — ярославским «Локомотивом»!

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).