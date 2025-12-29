Хоккейный клуб «Металлург» выиграл у «Трактора» в день своего 70-летия

Магнитогорцы в южноуральском дерби победили в овертайме со счетом 5:4

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в третий раз в текущем сезоне одержали победу над челябинским «Трактором» в южноуральском дерби. Сегодня, 29 декабря, подопечные Андрея Разина выиграли у принципиальных соперников-земляков в овертайме со счетом 5:4. «Сталевары» преподнесли подарок своим болельщикам на 70-летие клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Надо только поаплодировать составителям календаря КХЛ, которые на последний матч 2025 года поставили южноуральское дерби. А игру распорядились сыграть не где-нибудь, а в Магнитогорске — городе, где накануне отметил свое 70-летие хоккейный клуб «Металлург» (официальная дата его рождения приходится на 26 декабря — прим. авт.). Поздравить команду по такому случаю прибыл и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Составил ему компанию президент ХК «Металлург», председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

«Металлург» — самая титулованная команда Челябинской области, лидер нашего отечественного хоккея. Клуб подготовил плеяду звезд, титулованных и известных на весь мир игроков. Хочу пожелать команде не останавливаться на достигнутом, новых вам побед и достижений! С юбилеем, «Металлург»!«, — обратился к болельщикам Алексей Текслер.

Виктор Рашников в своем слове подчеркнул, что Магнитогорску есть кем и чем гордиться. Хоккейный город за свою историю шесть раз завоевал золотые медали чемпионатов страны, три Кубка Гагарина, две Евролиги и Суперкубок!

Стоит отметить, что в текущем сезоне команды уже дважды встречались между собой. В Челябинске оба раза победа была за «Металлургом» — 4:3 и 7:4. Разумеется, именно «сталевары» являлись фаворитами и в домашнем поединке с «Трактором». Тем более, что игра эта была для них особенной.

Начало встречи осталось за хозяевами площадки. Хоккеисты «Металлурга» с первых секунд включили высокие скорости, взяли шайбу под свой контроль. Первый опасный момент у ворот соперника возник после того, как на убойной позиции оказался форвард магнитогорцев Дмитрий Силантьев — его бросок с ползоны успел заблокировать защитник «черно-белых» Григорий Дронов.

Выдержав стартовый натиск соперника, челябинцы затем перешли в наступление. И теперь уже они выглядели солидно в атаке. С неудобной руки пытался бросить Андрей Светлаков — мимо ворот, от синей линии здорово «щелкнул» Андрей Прибыльский — шайба угодила в штангу. В середине периода опасно бросал Джордан Гросс — голкипер Илья Набоков спас команду от гола.

Супермомент был у лучшего бомбардира «Трактора» Джошуа Ливо. Канадский форвард выбежал на рандеву с голкипером магнитогорцев, но переиграть Илью Набокова не смог. Зато форвард «Металлурга» Роман Канцеров своим шансом воспользовался — 1:0 под занавес первого периода.

Игра «Трактора» во втором периоде напомнила то, как команда действовала накануне в поединке с «Ак Барсом». Челябинцы вроде и здорово действовали в атаке, но совершали грубейшие ошибки в обороне. Вот и в матче с «Металлургом» хоккеисты в белых джерси отличились со знаком «минус». Грубый просчет защитников — и магнитогорцы убежали в контратаку. Выход «2 в 1» реализовал Роман Канцеров — 2:0.

Эта пропущенная шайба подействовала на «черно-белых» усыпляюще. Даже в большинстве хоккеисты «Трактора» выглядели неубедительно. Хотя, казалось бы, должны были, наоборот, прибавить и «вернуться в игру». Более того, Роман Канцеров едва не оформил хет-трик, убежав в контратаку в меньшинстве. Он же едва не забил гол уже при игре в равных составах.

Но «Трактор» не был бы «Трактором», если не попытался совершить камбэк. Хорошая позиционная атака челябинцев завершилась точным выстрелом в «паутину» Александра Рыкова — 1:2. Впрочем, магнитогорцам хватило 38 секунд, чтобы вернуть себе преимущество в две шайбы. Классный кистевой бросок нанес Никита Коротков — 3:1. Хоккеисты «Трактора» стали много фолить и получать ненужные удаления. Но умудрились едва не забить в меньшинстве — Виталий Кравцов попал в штангу!

В дебюте заключительной 20-минутки «Трактор» снова сократил разрыв в счете до минимума. От синей линии точно бросил Джордан Гросс, помог ему отличиться Андрей Светлаков, создавший траффик у ворот Ильи Набокова. 3:2 — и у болельщиков «черно-белых» затеплилась надежда, что этот матч еще можно спасти. В середине периода им удалось сравнять счет. Это Егор Коршков подставил клюшку и изменил полет шайбы после броска Арсения Коромыслова — 3:3. Для форварда «Трактора» этот гол стал 100-м в КХЛ!

Но и это было еще не все! Команды успели обменяться заброшенными шайбами под занавес периода. Сначала Александр Петунов вывел «Металлург» вперед, а за минуту до конца третьего периода Григорий Дронов в очередной раз стал спасителем «Трактора» — 4:4! Ничья в основное время матча!

В овертайме «Металлург» выглядел свежее, а Руслан Исхаков попал в перекладину. Уже в следующей атаке точку в матче поставил Егор Коробкин. 5:4 — удивительный матч и огненная развязка этого классного южноуральского дерби!

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 29 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:4 от (1:0, 2:1, 1:3, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Роман Канцеров (Артем Минулин, Дмитрий Силантьев), 17:32 (5×5).

2:0 — Роман Канцеров (Даниил Вовченко, Сергей Толчинский), 24:37 (5×5).

2:1 — Александр Рыков (Александр Кадейкин), 32:38 (5×5).

3:1 — Никита Коротков (Роман Канцеров, Егор Коробкин), 33:16 (5×5).

3:2 — Джордан Гросс (Максим Джиошвили, Василий Глотов), 40:51 (5×5).

3:3 — Егор Коршков (Арсений Коромыслов, Джордан Гросс), 51:46 (5×5).

4:3 — Александр Петунин (Артем Минулин, Роман Канцеров), 56:49 (5×5).

4:4 — Григорий Дронов (Джошуа Ливо), 58:57 (4×4).

5:4 — Егор Коробкин (Валерий Орехов, Никита Коротков), 63:20 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Канцеров («Металлург»)

Главный герой матча: оформил дубль уже к середине матча, а мог забрасывать и три, и четыре шайбы. В его активе также две результативные передачи.

Джордан Гросс («Трактор»)

Набрал 2 (1+1) очка, вышел на первое место в списке бомбардиров-защитников челябинского клуба.

Егор Коробкин («Металлург»)

Стал героем овертайма, забросив победную шайбу.

На этом последний матч для двух южноуральских команд в 2025 году завершен. Однако отдыхать хоккеистам недолго: уже 3 января магнитогорцы сыграют в гостях с «Шанхайскими драконами», а на следующий день «Трактор» принимает на своем льду минское «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).