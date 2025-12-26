Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным на два года

Специалист заключил с магнитогорским клубом новое соглашение

Главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин продлил контракт с магнитогорским клубом на два года. Новое соглашение рассчитано со специалистом до конца сезона-2027/2028. В текущем чемпионате КХЛ хоккеисты «Металлурга» возглавляют турнирную таблицу и являются одними из главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Информацию о продлении контракта с тренером подтвердили в пресс-службе ХК «Металлург».

«Продление контракта с Андреем Разиным — логичный шаг развития нашего клуба. Причем мы говорим не только о команде мастеров, но и о всей системе. Он сам был игроком той легендарной команды 90-х, а сейчас развивает и улучшает те идеи. Магнитогорские болельщики любят и ценят яркий, красивый и неравнодушный хоккей. Все в „Металлурге“ уверены, что дальнейшее сотрудничество с Андреем Владимировичем принесет команде еще больше ярких и громких побед», — отметил спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков.

Как игрок Андрей Разин выступал за «Металлург» в сезонах 1994/95 и 1995/96, с 1997 по 2001 и с 2004 по 2005 год. В составе команды он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем», а также автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.

Андрей Разин возглавил «Металлург» в межсезонье-2023. В первый же сезон наставник привел команду к Кубку Гагарина, обыграв в финале «Локомотив» с общим счетом 4:0. На текущий момент «Металлург» лидирует в регулярном чемпионате КХЛ.