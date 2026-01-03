Хоккейный клуб «Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов

Форвард магнитогорской команды может перейти в уфимский «Салават Юлаев»

Хоккеист Евгений Кузнецов не нужен «Металлургу». Штаб магнитогорской команды поместил форварда в список отказов. Это значит, что обладателя Кубка Стэнли может приобрести любой другой клуб КХЛ. Ряд федеральных СМИ сообщает, что в услугах хоккеиста заинтересован уфимский «Салават Юлаев».

«Металлург» поместил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Форвард ранее подписал контракт с магнитогорским клубом, но так и не смог закрепиться в команде.

В текущем сезоне 33-летний Кузнецов провел за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал 9 очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач. Всего же в КХЛ форвард сыграл 311 встреч, в которых забросил 92 шайбы и отдал 124 результативные передачи.

По данным издания «Спорт-Экспресс», нападающий Евгений Кузнецов может пополнить ряды клуба «Салават Юлаев». Уфимцы заинтересованы в услугах форварда.

Напомним, что ХК «Металлург» с 62 очками после 39 встреч располагается на первой строчке Востока. Сегодня, 3 января, магнитогорцы сыграют в гостях с «Шанхайскими Драконами».