Мини-футбольный клуб «Южный Урал» усилил состав перед стартом нового сезона

Челябинская команда всерьез намерена побороться за выход в Суперлигу

Челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал» проводит активную трансферную политику в летнее межсезонье. Штабу команды удалось сохранить лидеров, а еще точечно усилить три позиции. Руководство клуба официально еще не объявило о задачах на сезон-2024/2025, но уже становится очевидным, что МФК «Южный Урал» намерен побороться за выход в Суперлигу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игроки команды уже вышли из отпуска — 25 июля они собрались для того, чтобы пройти медицинский осмотр и приступить к первым тренировкам. Среди них и старожилы команды: клуб продлил контракты с 10 игроками. Среди них Игорь Егоров, Евгений Платонов, Данил Денов, Егор Березин, Александр Черанев, Даниил Коробицын, Кирилл Николаев, Анар Шакиев, Антон Бурнашев и Владимир Кузьминых.

Потерь всего две: покинули команду Рамиль Гулиев и голкипер Глеб Скоробогатов. Зато есть три серьезных приобретения. Так, пополнили ряды клуба Игорь Литвинов, Александр Баркалов и Глеб Подковыров. Первый из них в минувшем сезоне выступал за команду Высшей лиги «Кузбасс». Два других имеют опыт выступлений в Суперлиге.

«Эмоции от перехода в „Южный Урал“ только положительные. Это новый вызов и этап для меня. Ставлю перед собой цель побеждать в каждом матче, хочу помочь команде побороться за чемпионство в Высшей лиге, завоевать путевку в Суперлигу», — отметил защитник Александр Баркалов.

Отметим, что еще по ходу сезона-2023/2024 МФК «Южный Урал» показал, что готов бороться за высокие места в Высшей лиге. Челябинцы здорово провели предварительный этап, который завершили в группе лидеров, вышли в плей-офф, прошли его первый раунд. И лишь в четвертьфинале оступились, проиграв сургутскому «Факелу».

Сейчас челябинские футболисты проводят второй этап учебно-тренировочных сборов. Они занимались на базе стадиона «Метар-Спорт», в большей степени тренерский штаб сделал упор на работу по общефизической подготовке. С 12 по 22 августа МФК «Южный Урал» продолжит подготовку к старту нового сезона в КСК «Рифей».

«Будем увеличивать нагрузку у ребят. Сейчас мы закладываем фундамент, наигрываем связи в четверках, чтобы у игроков было взаимопонимание. Работы предстоит немало, поэтому будем действовать в усиленном режиме, повышая интенсивность тренировок. Нам важно подготовить команду, чтобы она подошла к чемпионату в оптимальном состоянии», — отметил главный тренер команды Нуржан Джетыбаев в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 в Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу выступили две южноуральские команды — МФК «Челябинск» и «Сигма-К» из Копейска. Регулярный чемпионат они завершили на 3-м и 8-м местах в конференции «Восток» и вышли в плей-офф. В играх на выбывание копейчане в первом раунде без борьбы проиграли будущему победителю турнира — «КПРФ-2» из Москвы, а челябинцы в четвертьфинале уступили «Факелу» из Сургута.