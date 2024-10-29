Мини-футбольный клуб «Южный Урал» потерпел первое поражение в Высшей лиге

Челябинская команда по пенальти уступила «Кузбассу», но сохранила лидерство в турнире

Челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал» провел первые домашние матчи сезона в Высшей лиге. На своей площадке наша команда уверенно победила «Сибиряка» (8:3), но уступила по пенальти кемеровскому «Кузбассу» (5:6). Это первое поражение челябинского клуба в текущем турнире, оно не помешало ему сохранить лидерство в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом поединке с новосибирским «Сибиряком» челябинская команда проблем не испытала. И если в первом тайме соперники навязали борьбу, то во втором «Южный Урал» расставил всё по своим местам, уверенно выиграв со счетом 8:3. По два забитых мяча на счету Игоря Егорова и Александра Черанева.

Куда более упорным и сложным получился матч с «Кузбассом» на следующий день. В нем команды то выходили вперед, то оказывались в роли догоняющих. Первый тайм остался за челябинцами (3:1). Но во втором гости не только сравняли счет, но и даже вышли вперед (4:3).

Все решалось в концовке, которая держала в напряжении зрителей в ДС «Метар-Спорт». «Южный Урал» за 2 минуты до финальной сирены уступал в счете 4:5. Тренерский штаб во главе с Нуржаном Джетыбаевым пошел ва-банк, сменив вратаря на полевого игрока. Этот ход себя оправдал, на последних секундах встречи хозяевам удалось провести результативную атаку, а автором гола стал Анар Шакиев.

Увы, в серии пенальти удачливее оказались гости. Тем не менее наша команда набрала 1 очко, которое позволило ей сохранить лидирующую позицию в конференции «Восток». МФК «Южный Урал» потерпел свое первое поражение в сезоне.

Следующие матчи наша команда сыграет 9 и 10 ноября с «Факелом» (Новый Уренгой) и «Зарей» (Якутск).