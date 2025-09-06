«Металлург» на старте — наполеоновские планы миниатюрной команды

Магнитогорская хоккейная команда является самой низкорослой в КХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» сегодня проведет первый матч в новом сезоне чемпионата КХЛ. Магнитогорский коллектив потерял чемпионский титул, но горит желанием вернуть его. В летнее межсезонье клуб провел точечную селекцию, укрепив атакующий потенциал. Но теперь является самой низкорослой командой в Лиге, средний рост хоккеистов не превышает 180 см. Корреспондент ИА «Первое областное» убежден, что этот факт не помешает «Металлургу» бороться за лидерство на «Востоке».

* * *

«В новый сезон входит обновленная команда, прошедшая рестайлинг. Сезон предстоит интересный и увлекательный. Могу повторить, что я не обещаю вам Кубок Гагарина. Но обещаю, что каждый хоккеист будет биться за город. Мы приложим все усилия, чтобы вернуть трофей в Магнитогорск», — главный тренер «Металлурга» Андрей Разин был красноречив на встрече с болельщиками перед стартом сезона-2025/2026.

Примерно в таком же духе Андрей Разин обращался к фанатам клуба и перед стартом сезона-2023/2024. Он не обещал им трофей, но привез его в город. Хотя та команда не рассматривалась хоккейными экспертами фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина.

Не является она такой и сейчас. Скорее ее стоит воспринимать как одного из претендентов на высокие места. И основания для этого есть. В летнее межсезонье спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков провел неплохую работу на трансферном рынке. Команда точечно усилилась, значительно укрепив линию нападения.

* * *

В летнее межсезонье «Металлург» принял участие в двух предсезонных турнирах. Начал он за здравие, одержав три победы из трех на Кубке Минска. Причем, не испытал трудностей с соперниками — «Ладой», минским «Динамо» и «Адмиралом». А вот на домашнем мемориале Ромазана сыграл не лучшим образом.

Впрочем, на турнире в Магнитогорске команда выступила в экспериментальном составе. Андрей Разин проверил в деле ближайший резерв, оценил их перспективы и возможности. Ну и порадовался за свой фарм-клуб, который взял и выиграл мемориал Ромазана.

ХК «Металлург». Матчи в межсезонье:

Кубок Минска:

14.08. «Металлург» — «Лада» (Тольятти) — 6:0

15.08. «Металлург» — «Динамо» (Минск) — 3:1

17.08. «Металлург» — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2

Мемориал Ромазана:

26.08. «Металлург» — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5

27.08. «Металлург» — «Магнитка» (Магнитогорск) — 2:3 (бул)

29.08. «Металлург» — «Барыс» (Астана) — 2:1

* * *

Ну, и вернемся к составу команды. Потерь немало — Магнитогорск покинули аж 11 хоккеистов. Причем, многие из них определяли игру команды, были ключевыми игроками. Среди них, например, Данила Юров, Денис Зернов, Владислав Еременко, Игорь Гераськин... Не смогли закрепиться в коллективе легионеры Трой Джозефс и Борна Рендулич. Ставка на них не сработала. Покинули Магнитогорск Никита Камалов, Николай Майоров, Дмитрий Моисеев...

Приобретений у «Металлурга» меньше, но зато какие! Клуб точечно усилился в атаке. А трансферы Владимира Ткачева и Сергея Толчинского стали одними из главных в Лиге. Добавим сюда еще забивного форварда Дерека Барака из «Витязя», перспективного Руслана Исхакова из ЦСКА — и вот вам практически две убойные тройки нападения. При том, что «Металлург» сохранил в своих рядах Никиту Михайлиса, Романа Канцерова, Люка Джонсона, Егора Коробкина, Александра Петунина.

Линия нападения «Металлурга» — одна из сильнейших в КХЛ. Хотя и миниатюрная. Средний рост форвардов магнитогорского клуба не превышает 180 см. Подопечным Андрея Разина будет непросто в матчах с габаритными командами соперников. И наверняка стиль игры «сталеваров» изменится в сравнении с прошлым сезоном. Южноуральцам предстоит гнуть свою линию — играть быстро, комбинационно.

«У нас есть невысокие ребята, но современный хоккей требует хорошего катания, хорошего мышления. Сейчас уже нет такого, что в обороне всех должен убирать с пятака именно высокий игрок. Так же и в нападении. У нас Петунин хорошо играет на пятаке. У нас добавились игровички, взрывные ребята. Я не вижу никакой проблемы, тем более защита у нас не низкорослая», — рассказал Андрей Разин в интервью журналисту «Спорт-Экспресс» Михаилу Скрылю.

ХК «Металлург». Изменения в составе в летнее межсезонье-2025:

Ушли:

Вр. Никита Подскребалин («Металлург» Новокузнецк)

Защ. Владислав Еременко (ЦСКА Москва)

Защ. Никита Камалов («Северсталь» Череповец)

Защ. Кирилл Жуков («Лада» Тольятти)

Нап. Данила Юров («Миннесота» НХЛ)

Нап. Денис Зернов (ЦСКА Москва)

Нап. Игорь Гераськин («Адмирал» Владивосток)

Нап. Борна Рендулич («Драконы» Шанхай)

Нап. Трой Джозефс (ХК «Сочи» Сочи)

Нап. Николай Майоров («Торпедо» Нижний Новгород)

Нап. Дмитрий Моисеев (ХК «Сочи» Сочи)

Пришли:

Нап. Владимир Ткачев («Авангард» Омск)

Нап. Сергей Толчинский (СКА Санкт-Петербург)

Нап. Дерек Барак («Витязь» Московская область)

Нап. Руслан Исхаков (ЦСКА Москва)

Нап. Никита Коротков («Сибирь» Новосибирск)

Нап. Арсений Ковгореня («Динамо» Минск)

Нап. Павел Тютнев («Зауралье» Курган)

Смогут ли хоккеисты «Металлурга» действовать с позиции силы и навязывать сопернику свою игру? В этом и есть главный вопрос для магнитогорского клуба перед стартом нового сезона. Возможно, частично мы увидим ответ на него в сегодняшней битве с «Ак Барсом». Тем более, что казанский клуб как раз один из самых габаритных в Лиге.

Вчера, 5 сентября, открыл новый сезон в КХЛ матч между «Локомотивом» и «Трактором». Ярославский клуб выиграл по буллитам со счетом 2:1. Накануне мы рассказали о том, как подготовился к сезону челябинский «Трактор».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).