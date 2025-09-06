«Локомотив» выиграл у «Трактора» в матче открытия чемпионата КХЛ

Челябинский клуб стартовал в новом сезоне с поражения по буллитам — 1:2

В России стартовал новый сезон чемпионата КХЛ. В матче открытия встретились финалисты Кубка Гагарина-2025. Основное время в поединке «Локомотива» и «Трактора» не выявило победителя. В серии буллитов удачливее оказался ярославский коллектив, решающую шайбу забросил Максим Березкин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Большой хоккей вернулся! И вернулся с яркой вывеской, в котором встретились финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона: «Локомотив» vs «Трактор». Этого матча ждали не только болельщики Ярославля и Челябинска. Многомиллионная армия любителей хоккея включили ТВ, чтобы посмотреть на этот суперматч.

Нельзя сказать, что он получился каким-то уж искрометным и зрелищным. Скорее, он стал продолжением финала Кубка Гагарина, в котором каждая команда старалась играть предельно аккуратно и надежно в обороне, искала ошибки в рядах соперника.

В первом периоде команды практически не играли в равных составах. Удаления следовали одно за другим — как с той, так и другой стороны. Начало матча осталось за хозяевами, вторая половина осталась за «черно-белыми». В дебюте игры наши парни умудрились на ровном месте получить два удаления, одно из них — за нарушение численного состава.

В меньшинстве «черно-белым» было непросто. Хозяева льда имели три хорошие возможности открыть счет в матче. Опаснейший бросок наносил один из лидеров «Локомотива» Максим Шалунов. К счастью, наши сдержали натиск. Были и у них пара неплохих моментов для взятия ворот. В одном из эпизодов шайба после броска Джошуа Ливо угодила в штангу.

Второй период остался полностью за хозяевами льда. Трудно сказать, что стало тому причиной. То ли «Локомотив» резко прибавил, то ли «Трактор» сильно сдал. Но, представьте себе, за весь период «черно-белые» нанесли лишь два броска в створ ворот соперника. Наши парни большую часть времени проводили в обороне. И ведь почти сдержали натиск соперника, но пропустили-таки в самой концовке. Курьезный гол забил Егор Сурин. Не без помощи защитника «Трактора» Арсения Коромыслова.

В дебюте третьего периода был близок к тому, чтобы сравнять счет в матче Михаил Григоренко. Новобранец «Трактора» наносил хороший кистевой бросок, но голкипер «Локомотива» Даниил Исаев был безупречен. И все же наши парни добились своего. Сравняли счет они за 7 минут до конца третьего периода, реализовав большинство. Партнеры по команде вывели на хорошую позицию Пьеррика Дюбе — тот кистевым броском отправил шайбу в пустой угол ворот — 1:1!

В овертайме у «Трактора» были две хорошие возможности вырвать победу. Но Михаил Григоренко при выходе «2 в 1» запульнул шайбу мимо ворот, а Григорию Дронову не хватило простора на то, чтобы переиграть голкипера соперника. Все решила буллитная серия, в которой удачливее оказались....

Хоккей. КХЛ. Сезон-2025/2026. 5 сентября. «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 бул (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Егор Сурин, 39:43 (5×5).

1:1 — Пьеррик Дюбе (Михаил Григоренко, Джошуа Ливо), 52:10 (5×4).

2:1 — Максим Березкин, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Крис Дригер («Трактор»)

Сыграл надежно, «подтащил» команду во втором периоде, когда «Локомотив» обрушил шквал атак на ворота «Трактора». Хорошая игра голкипера — важное открытие! За последний рубеж челябинцы могут быть спокойны.

Даниил Исаев («Локомотив»)

Тоже сыграл безупречно. Разница лишь в том, что «Трактор» не так часто предлагал голкиперу ярославцев решать сложные задачи. Но это не умаляет заслуг вратаря, он подтвердил свой высокий уровень.

Максим Березкин («Локомотив»)

Выбрать еще одну звезду матча из полевых игроков сложно. Остановим свой выбор на авторе победного буллита. Максим Березкин и по ходу игры выделялся активностью.

Впереди у «Трактора» еще четыре гостевых поединка. Следующий матч наша команда проведет 7 сентября в Астане с «Барысом». И там мы вправе ждать от «черно-белых» победы.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).