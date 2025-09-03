В хоккейном клубе «Металлург» назначили нового капитана команды

Им стал Алексей Маклюков, а помогать ему будут четыре ассистента

В хоккейном сезоне — 2025/2026 капитаном магнитогорского «Металлурга» будет защитник Алексей Маклюков. Эту роль ранее исполнял его коллега по амплуа Егор Яковлев. Также определены четыре ассистента, которые будут помогать капитану, среди них и канадец Люк Джонсон, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

«Мы решили изменить подход к выбору капитана и ассистентов — теперь литеру „А“ на груди будут носить те, кто является лидером в каком-то направлении, в работе на льду, в отношении к хоккею», — объяснил спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков.

Капитаном магнитогорского клуба в сезоне-2025/2026 будет Алексей Маклюков. В качестве ассистентов помогать ему будут Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Егор Яковлев и Люк Джонсон.

Руководители южноуральского клуба объяснили свой выбор тем, что за плечами Алексея Маклюкова большой опыт игры в КХЛ, умение жертвовать собой ради команды, а также отметили лидерские качества хоккеиста. По этой же самой причине выполнять роль ассистента капитана команды будет легионер Люк Джонсон.

«Он — связующее звено с легионерами и неравнодушен ко всему, что происходит на льду и за его пределами, обладает всеми необходимыми игровыми и человеческими качествами лидера иностранных игроков „Металлурга“», — добавил Евгений Бирюков.

Напомним, что уже на этой неделе стартует новый сезон в КХЛ. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» проведут свой первый матч 6 сентября. В этот день на домашней арене они примут казанский «Ак Барс».