«Трактор» на старте — чемпионские амбиции обновленной команды

Челябинский хоккейный клуб отправляется в новый поход за Кубком Гагарина

Хоккейный клуб «Трактор» вновь будет одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина. Челябинская команда значительно обновила состав, заполучив лучшего снайпера КХЛ прошлого сезона Джошуа Ливо. Не обошлось и без потерь. Собрали для вас в материале все самое важное, что нужно знать о «Тракторе» перед стартом сезона-2025/2026.

Как команда провела летние каникулы?

Ответ на поверхности — отдыхала. Причем долго и основательно. Так решил главный тренер команды Бенуа Гру. Ну а что, логика в этом есть. «Трактор» поздно завершил прошлый сезон, сыграв в финале Кубка Гагарина. Хоккеисты порадовали игрой и результатами и заслужили того, чтобы хорошо отдохнуть.

Команда вышла из отпуска позже остальных клубов КХЛ, а именно 10 августа. При этом готовилась к сезону в Челябинске, не выезжая в другие города или страны. Впервые за долгое время «черно-белые» приняли участие лишь в одном предсезонном турнире — домашнем Кубке губернатора. Была еще одна контрольная встреча с фарм-клубом, то есть «Челметом». Кстати говоря, назвать ее товарищеской язык не поворачивается, игра получилась боевой и даже боевитой (помните хоккейную потасовку?).

В итоге перед стартом сезона «Трактор» провел лишь пять матчей — рекордно низкий для челябинского клуба показатель. Вот их результаты (в скобках авторы заброшенных шайб):

«Трактор» — «Челмет» Челябинск — 1:1 (Дер-Аргучинцев).

«Трактор» — «Амур» Хабаровск — 0:3.

«Трактор» — ХК «Сочи» — 5:4 (Кадейкин, Светлаков, Горбунов, Гросс, Дер-Аргучинцев).

«Трактор» — «Лада» — 5:1 (Кадейкин, Светлаков, Крощинский, Дер-Аргучинцев, Гросс).

«Трактор» — «Амур» — 5:2 (Гросс, Никонов, Светлаков, Телегин, Дюбе)

Лучшие бомбардиры:

Андрей Светлаков — 5 (3 + 2) очков.

Семен Дер-Аргучинцев — 5 (3 + 2) очков.

Василий Глотов — 5 (0 + 5) очков.

Как изменилась команда?

Нельзя сказать, что кардинально, но состав «черно-белых» существенно обновился. Список ушедших хоккеистов значительно шире, чем пополнивших коллектив игроков. Главные потери — отъезд за океан Максима Шабанова и Виталия Кравцова. Штаб «Трактора» хотел сохранить своих звезд, воспитанников клуба. Но разве заставишь их остаться, если на горизонте маячит мечта закрепиться в сильнейшей лиге мира?

Хотел было сохранить генменеджер «Трактора» Алексей Волков и голкипера Зака Фукале. Да вот цена вопроса не устроила обе стороны. В итоге вратарь «черно-белых» отправился в Минск, ему на смену пришел другой североамериканец — Крис Дригер. Хотелось бы верить, что один из боссов «Трактора» не зря сделал на него ставку.

В остальном команду покинули игроки, которые оказались не нужны штабу челябинского клуба. Ну разве что Стивен Кэмпфер мог бы и дальше неплохо «пылить», но принял решение завершить карьеру.

Приобретений меньше, но они качественные. Главный трансфер всей лиги — переезд в Челябинск из Уфы лучшего снайпера регулярного чемпионата КХЛ Джошуа Ливо. Он же — самый ценный игрок минувшего сезона. Остается молиться, чтобы забивной форвард не получил травму по ходу сезона. В том, что он будет полезен команде, сомнений нет. Важно, чтобы канадец как можно быстрее адаптировался в новом коллективе с партнерами по звену.

Джордан Гросс неплохо проявил себя на Кубке губернатора и может стать главным в команде защитником по набору очков. Да-да, он может перехватить пальму первенства у Григория Дронова. Михаил Григоренко в представлениях не нуждается, потенциал его хорошо известен. Пьеррик Дюбе выглядит «темной лошадкой», но также может стать одной из ключевых фигур в команде. Возможно, получится перезагрузить карьеру габаритному форварду Егору Коршкову.

В целом состав «Трактора» по-прежнему хорош. Возможно, немного просела глубина и меньше вариантов для ротации. Но мы же понимаем, что точечное усиление коллектива будет ближе к новому году или старту плей-офф. Генменеджер Алексей Волков оставил варианты для того, чтобы сделать качественные приобретения тогда, когда это потребуется.

ХК «Трактор». Изменения в составе в летнее межсезонье — 2025

Ушли:

Вр. Зак Фукале («Динамо» Минск)

Вр. Владислав Сухачев («Югра» Ханты-Мансийск)

Защ. Артем Блажиевский («Авангард» Омск)

Защ. Стивен Кэмпфер (завершил карьеру)

Защ. Илья Николаев (ХК «Сочи»)

Нап. Максим Шабанов («Ньюй-Йорк Айлендерс» НХЛ)

Нап. Виталий Кравцов («Ванкувер Кэнакс» НХЛ)

Нап. Владимир Ткачев («Сибирь» Новосибирск)

Нап. Чарльз Робинсон (завершил карьеру)

Нап. Егор Попов («Адмирал» Владивосток)

Нап. Матвей Гуськов (ХК «Сочи»)

Нап. Никита Коростелев («Спартак»)

Нап. Денис Почивалов («Авангард»)

Нап. Остап Сафин («Адмирал» Владивосток)

Пришли:

Вр. Крис Дригер («Виннипег» НХЛ)

Защ. Джордан Гросс («Динамо» Минск)

Нап. Джошуа Ливо («Салават Юлаев» Уфа)

Нап. Михаил Григоренко (СКА Санкт-Петербург)

Нап. Пьеррик Дюбе («Херши» АХЛ)

Нап. Егор Коршков («Ак Барс» Казань)

Нап. Артемий Низамеев («Трай Сити» США)

Нап. Андрей Никонов (ХК «Сочи»)

Кто фавориты? Коэффициенты на победу в Кубке Гагарина от букмекеров

По мнению букмекеров, действующий обладатель трофея «Локомотив» имеет все шансы защитить свой чемпионский титул. Его победа стоит в линии с коэффициентом 6,50. Далее следуют московские и питерские армейцы. Ну а «Трактор» расположился на 5-й строчке.

1. «Локомотив» — 6,50.

2. ЦСКА — 7,50.

3. СКА — 8,00.

4. «Авангард» — 8,50.

5. «Трактор» — 9,00.

6. «Ак Барс» — 10,00.

7. «Автомобилист» — 12,00.

8. «Металлург» — 13,00.

9. «Динамо» — 18,00.

10. «Спартак» — 20,00.

Каким будет «Трактор» в сезоне-2025/2026? Узнаем совсем скоро, уже сегодня стартует чемпионат КХЛ, а наша команда сразится за Кубок Открытия с ярославским «Локомотивом». Какие варианты развития событий ожидают «черно-белых» в предстоящем чемпионате? Корреспондент ИА «Первое областное» предположил, что могут быть три сценария. А еще в этом материале мы поделились фотокарточками, в которых представили календарь ХК «Трактор» в сезоне-2025/2026. Скачивайте их и заполняйте результаты.