Хоккейный клуб «Металлург» вырвал победу по буллитам у «Ак Барса»

В первом матче сезона-2025/2026 магнитогорцы выиграли со счетом 4:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» с победы стартовали в новом сезоне чемпионата КХЛ. Сегодня, 6 сентября, южноуральцы выиграли по буллитам у казанского «Ак Барса» со счетом 4:3. У хозяев льда не лучший матч провели новобранцы — Сергей Толчинский и Владимир Ткачев очки за результативность не набрали. Зато проявили себя старожилы клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра «Металлурга» и «Ак Барса» получилась огненной и результативной. Причем, она становилась все интересней и зрелищней. Каждый новый период получался более богатым на события, чем предыдущий. Хотя уже в самом дебюте игры мог открывать счет в матче Сергей Толчинский. Партнеры по команде вывели его на рандеву с голкипером «Ак Барса», но Тимур Билялов выиграл дуэль у форварда «Металлурга».

Кстати говоря, два главных приобретения магнитогорского клуба в межсезонье ничем себя не проявили. Очевидно, Сергею Толчинскому и Владимиру Ткачеву понадобится какое-то время на то, чтобы адаптироваться в коллективе, понять в какой хоккей играет команда Андрея Разина. Так или иначе, но оба форварда не набрали и очка в первом матче за «Металлург». У южноуральцев лидерские качества проявили старожилы клуба.

А открыл счет в матче на исходе первого периода Алексей Маклюков. Он добил шайбу в ворота после отскока от заднего борта. Кстати, хоккеисты «Ак Барса» откровенно провалили стартовый отрезок матча. За весь период они нанесли лишь 4 броска в створ ворот.

В дебюте второго периода удвоил преимущество хозяев Егор Коробкин. Казалось, казанцы просто не готовы к старту сезона. У них практически ничего не клеилось в атаке. Но у них нашелся лидер, причем неожиданно им стал человек, которого уже многие списали со счетов. Михаил Фисенко в меньшинстве сократил разрыв в счете, а затем и сделал результативную передачу в ситуации, когда отличился Митчелл Миллер.

Стоит отметить, что «Ак Барс» прибавлял по ходу игры. Не смутил их и пропущенный гол от Александра Петунина. Казанцам хватило двух минут на то, чтобы снова сравнять счет и сделать 3:3. Правда, не без помощи грубой ошибки защитника «Металлурга» Александра Сиряцкого. Тот в безобидной ситуации отдал пас на клюшку Алексею Пустозерову.

В концовке хоккеисты «Ак Барса» выглядели как будто свежее. Они были ближе, чем хозяева к тому, чтобы забросить четвертую шайбу и одержать победу в основное время матча. В овертайме соперники обменялись убойными голевыми моментами, но забить так и не смогли. Исход поединка решился в серии буллитов, которую лучше исполнили хоккеисты, победная шайба на счету Руслана Исхакова.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 6 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 бул (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Алексей Маклюков (Андрей Козлов, Дмитрий Силантьев), 19:35 (5×5).

2:0 — Егор Коробкин (Данила Паливко, Люк Джонсон), 21:49 (5×5).

2:1 — Михаил Фисенко (Артур Бровкин), 25:23 (4×5).

2:2 — Митчелл Миллер (Михаил Фисенко, Дмитрий Кателевский), 41:04 (5×5).

3:2 — Александр Петунин (Робин Пресс, Никита Михайлис), 44:09 (5×4).

3:3 — Алексей Пустозеров (Тимофей Жулин), 46:33 (5×5).

4:3 — Руслан Исхаков, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Михаил Фисенко («Ак Барс»)

35-летний форвард подтвердил, что его еще рано списывать со счетов. Помог команде закамбэчить матч — забросил шайбу сам и ассистировал партнеру.

Алексей Маклюков («Металлург»)

Не зря получил должность капитана команды в сезоне-2025/2026. Открыл счет в матче. И в целом был оплотом надежности и уверенности в линии обороны «Металлурга», которая в этом матче слишком много позволяла сопернику.

Сравнял счет в матче. И в целом произвел очень хорошее впечатление, обострял игру, часто бросал по воротам.

Следующий матч в чемпионате КХЛ магнитогорцы проведут уже послезавтра, 8 сентября. «Металлург» на своей площадке сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).