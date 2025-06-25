Вейк-парк «Дамба» в Челябинске откроет сезон региональными соревнованиями

В современном спорткомплексе пройдут чемпионат и первенство региона

В предстоящие выходные, 28 и 29 июня, в Челябинске откроют новый сезон представители вейкбординга. Они пройдут в открывшемся в 2023 году современном вейк-парке «Дамба» и соберут сильнейших райдеров воднолыжного спорта Южного Урала, сообщает Фонд поддержки спорта.

В первый день соревнований на старт выйдут юные спортсмены, которые разыграют комплекты наград первенства региона в четырех возрастных группах — юноши и девушки до 15 лет, юниоры и юниорки до 19 лет, женщины и мужчины в категории «Мастерс» (от 30 лет) и ветераны (от 40 лет). Во второй день состоятся заезды чемпионата Челябинской области в открытых классах среди мужчин и женщин.

Состязания пройдут в челябинском вейк-парке «Дамба» — современной площадке, построенной в 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера и при участии Фонда поддержки спорта. Это современный спорткомплекс, который позволяет проводить всероссийские соревнования самого высокого уровня.

Зрителей ждут не только выступления спортсменов, но и атмосфера летнего праздника на воде — с драйвом, музыкой и поддержкой болельщиков. Вход свободный.

Напомним, что в прошлом году вейк-парк «Дамба» принял три старта всероссийского уровня по вейкбордингу. Здесь прошли первенство России, а также статусный турнир «Кубок Содружества».

Возрастное ограничение: 0+.

Автор: Ангелина Захарова