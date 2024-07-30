Высокий уровень воды на Шершнях не помешал провести первенство России по вейкборду

Челябинский вейк‑парк «Дамба» стал площадкой для проведения топовых соревнований

В челябинском вейк-парке «Дамба» завершилось первенство России по вейкборду. Эти соревнования поставили точку в насыщенном на события месяце вейкборда-2024, в течение которого южноуральская столица приняла три топовых состязания по этому виду спорта. Поднятие уровня воды на Шершневском водохранилище не помешало провести состязания с участием сильнейших райдеров страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На первенство России в Челябинск прибыли сильнейшие юниоры страны. Среди них и райдеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Именно эти два города являются локомотивами развития вейкборда России. Здесь располагаются несколько хороших вейк-парков, в которых атлеты могут совершенствовать свое мастерство. Неслучайно именно спортсмены двух столиц боролись за высокие места на соревнованиях в Челябинске.

Впрочем, и хозяева соревнований показали высокий уровень мастерства. Практически в каждой возрастной категории они стали призерами первенства России. В их активе две золотые и три бронзовые медали.

Победителями соревнований стали Тихон Уткин (мальчики до 11 лет) и Ульяна Бородина (девушки до 14 лет). Третьи места заняли Александр Буслаев (мальчики до 11 лет), Макар Бородин (юниоры до 18 лет) и Глафира Волгина (юниорки до 18 лет).

«У нас хорошие и сильные ребята. В первую очередь благодаря успешной работе тренера Николая Волгина в Миассе. Они уже сейчас составляют достойную конкуренцию сильнейшим райдерам страны. У них большие перспективы. Благодаря наличию современного вейк-парка „Дамба“ они могут значительно повысить свое мастерство, тренироваться в классных и хороших условиях», — считает руководитель вейк-парка «Дамба» Константин Соломин.

Согласен со специалистом и прибывший на соревнования в Челябинск президент воднолыжного спорта России Алексей Чернов. Он и ранее давал высокую оценку техническим особенностям вейк-парка «Дамба». И теперь в очередной раз убедился, что инфраструктура комплекса позволяет проводить здесь соревнования самого высокого уровня.



Вейкборд. Первенство России. Вейк-парк «Дамба». Результаты соревнований:

Мальчики до 11 лет:

1. Тихон Уткин (Челябинская область).

2. Максим Качеев (Москва).

3. Александр Буслаев (Челябинская область).

Юноши до 14 лет:

1. Артемий Михайлов (Ивановская область).

2. Михаил Басюк (Москва).

3. Тимофей Елфимов (Санкт-Петербург).

Юниоры до 18 лет:

1. Савелий Егоров (Омская область).

2. Владимир Балаев (Самарская область).

3. Макар Бородин (Челябинская область).

Девушки до 14 лет:

1. Ульяна Бородина (Челябинская область).

2. Екатерина Кощенко (Санкт-Петербург).

3. Дарья Прутская (Санкт-Петербург).

Юниорки до 18 лет:

1. Дженифер Симонова (Краснодарский край).

2. Мария Скоробогатова (Владимирская область).

3. Глафира Волгина (Челябинская область).

Напомним, что неделей ранее в вейк-парке «Дамба» прошли Всероссийские соревнования по вейкборду. А в начале месяца, 6—7 июля, здесь же состоялся «Кубок Содружества» — топовый турнир с участием сильнейших райдеров страны.



Все три крупных соревнования прошли в Челябинске при поддержке губернатора Алексея Текслера. Организаторами выступили Федерация воднолыжного спорта России, Фонд поддержки спорта и Федерация воднолыжного спорта Челябинской области. Генеральными партнерами соревнований стали ПАО «Банк Уралсиб» и «Власов ключ».