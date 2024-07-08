Спортсмены Челябинской области завоевали «Кубок Содружества» по вейкбордингу

В соревнованиях в вейк‑парке «Дамба» приняли участие 36 спортсменов из 9 регионов

Челябинский вейк-парк «Дамба» принял первый из трех запланированных статусных всероссийских турниров по вейкбордингу. В минувшие выходные, 6 и 7 июля, здесь прошел «Кубок Содружества», собравший 36 сильнейших райдеров из девяти регионов страны. Они разыграли восемь комплектов наград в двух дисциплинах — вейкборде и вейкскейте. Высокий уровень мастерства показали хозяева соревнований — спортсмены из Миасса завоевали несколько призовых мест в личных состязаниях, выиграли командный зачет и завоевали «Кубок Содружества», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Кольцевая лебедка протяженностью 672 метра, две установки реверсивных лебедок, а еще 14 фигур для прыжков — такие технические характеристики сделали вейк-парк «Дамба» лучшим из подобных сооружений на Урале и одним из лучших в стране.

Он появился в Челябинске на Шершневском водохранилище год назад, а уже заслужил хорошую славу. Так, в прошлом году здесь прошли первые всероссийские соревнования, в этом году он примет три из четырех наиболее статусных турниров по вейкбордингу, которые входят в календарный план Всероссийской федерации воднолыжного спорта России.

«В прошлом году к нам на соревнования приезжал президент Федерации воднолыжного спорта России Алексей Чернов. Он был приятно удивлен как самим вейк-парком, так и уровнем организации соревнований, которые мы провели. Именно поэтому в этом году нам доверили провести три ответственных и важных старта с участием сильнейших спортсменов страны», — не без гордости признался гендиректор вейк-парка «Дамба» Константин Соломин.

Вообще-то, планировалось, что в «Кубке Содружества» примут участие и райдеры из соседних государств. Им были разосланы приглашения, однако в силу различных причин они не нашли возможности добраться до Челябинска. Но это вряд ли как-то сказалось на уровне участников. На состязаниях выступили сильнейшие райдеры страны, а это 36 спортсменов из 9 регионов. Им предстояло побороться за награды в двух дисциплинах вейкбординга — в состязаниях на вейкбордах и вейкскейтах в нескольких возрастных категориях, а также открытых классах.

В состязаниях среди юношей и девушек до 14 и 18 лет не было равных хозяевам соревнований. Именно они заняли большинство призовых мест. И в открытых классах они тоже были активными участниками в борьбе за медали. Так, две серебряные награды завоевала Мария Горяева, бронзовая медаль в активе Павла Колесникова.

Вейкборд. Открытый класс. Женщины:

1. Ирина Рыжова (Москва).

2. Мария Горяева (Челябинская область).

3. Дарья Камалетдинова (Свердловская область).

Вейкборд. Открытый класс. Мужчины:

1. Савелий Егоров (Омская область).

2. Дамир Ганеев (Тюменская область).

3. Владимир Балаев (Самарская область).

«У нас в Миассе очень хорошая спортшкола по вейкбордингу, одна из лучших в стране. Мария Горяева, Макар Бородин и Глафира Волгина способны бороться за высокие места на любых всероссийских соревнованиях. Важную роль в их успехах играет Николай Волгин, он же является одним из тренеров сборной России», — добавляет Константин Соломин.

Оценить уровень подготовки и мастерства райдеров непосвященным болельщикам сложно. У эффектных прыжков, которые исполняют спортсмены, есть множество различных названий. И даже комментатор состязаний вряд ли мог им в режиме онлайн что-то объяснить.

А впрочем, так ли уж важно понимать все эти спортивные термины и элементы в исполнении спортсменов? В конце концов, болельщики приходят на соревнования, чтобы просто оценить красивые прыжки и трюки райдеров, не вдаваясь в детали.

«Мы видим, что не зря в прошлом году открыли вейк-парк „Дамба“. Приятно, что профессионалы и специалисты называют его одним из лучших в России. Убежден, что вейкбординг нужно развивать в регионе. Посмотрите на глаза ребят и то, с каким увлечением они занимаются, стараются выполнять все более сложные для себя элементы и прыжки. Теперь у них благодаря наличию такого современного спорткомплекса появились большие перспективы и возможности для роста», — считает заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

Вейкскейт. Открытый класс. Женщины:

1. Ирина Рыжова (Москва).

2. Мария Горяева (Челябинская область).

3. Софья Гринберг (Свердловская область).

Вейкскейт. Открытый класс. Мужчины:

1. Владимир Балаев (Самарская область).

2. Антон Востротин (Свердловская область).

3. Павел Колесников (Челябинская область).

В состязаниях по вейкборду в открытом классе южноуральские спортсмены оказались за чертой призеров. Наилучший результат показал Макар Бородин из Миасса, занявший пятое место. Он, как и многие другие его коллеги, летом катается на вейкборде, а зимой — на сноуборде.

«Я выступаю в параллельном слаломе, на зимней Спартакиаде учащихся России занял в этом году третье место. Еще в борд-кроссе пробовал себя, но там не все получается. Классно, что у нас в Челябинской области появился такой классный спортивный объект. Мы здесь можем развиваться, совершенствовать свои навыки и умения», — говорит Макар Бородин.

В состязаниях среди юношей до 14 лет приятно всех удивил Артемий Михайлов из Иваново. Он безупречно проехал свой маршрут, выполнив нужный набор элементов, а во втором заезде попробовал исполнить сложнейший трюк. Не получилось, но он остался доволен своим выступлением, выиграв золотую медаль.

«Пожалуй, впервые мне удалось на соревнованиях выполнить весь набор элементов, который задумал. У нас в России не так много классных вейк-парков. Лучшие — в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске. Буду работать над собой дальше, в нашем виде спорта нельзя останавливаться на достигнутом, нужно ставить новые задачи и успешно их решать», — считает Артемий Михайлов.

Уже совсем скоро он, как и другие его коллеги, соберутся в челябинском вейк-парке «Дамба» вновь. С 19 по 21 июля здесь пройдут Всероссийские соревнования по вейкбордингу, а уже 25—28 июля — первенство России.

«Кубок Содружества» по вейкбордингу в Челябинске прошел при поддержке губернатора Челябинской области, а организаторами выступили Федерация воднолыжного спорта России, Фонд поддержки спорта и Федерация воднолыжного спорта Челябинской области. Генеральным партнером соревнований выступило ПАО «Банк Уралсиб», питьевой партнер — «Власов ключ».