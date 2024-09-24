Спортсменка из Миасса стала призером первенства мира по вейкбордингу в Париже

Глафира Волгина завоевала серебро в состязаниях среди спортсменок до 14 лет

Уникального достижения добилась спортсменка из Миасса Глафира Волгина. Она стала серебряным призером первенства мира по вейкбордингу, прошедшего в Париже. Это первая подобная медаль в истории развития этого вида спорта на Южном Урале. Глафира Волгина произвела впечатление на судей своим выступлением в дисциплине «вейкборд-электротяга», став призером в состязаниях среди девушек до 14 лет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования по кабельному вейкборду и вейкскейту прошли в Париже с 14 по 22 сентября. Выступили в нейтральном статусе в первенстве мира и российские спортсмены. Среди них и наша землячка Глафира Волгина. Она стала серебряным призером в дисциплине «вейкборд-электротяга», уступив лишь подруге по команде Анастасии Сыровой из Москвы.

На фото: российские спортсмены выступали в Париже в нейтральном статусе под флагом Международной федерации воднолыжного спорта (IWWF)

Стоит отметить, что после длительного перерыва спортсменов из России допустили к участию в международных соревнованиях по вейкбордингу под нейтральным флагом. Для наших райдеров первенство мира в Париже было прекрасной возможностью показать свой уровень мастерства.

«Я безумно рада тому, что мне дали возможность выступить на первенстве мира. Не скрою, сильно волновалась. Но я усиленно готовилась к соревнованиям, много работала на тренировках. Результатом довольна, но немного сожалею, что не удалось занять первое место. Первенства мира проводятся раз в два года. Буду работать над собой, чтобы на следующих соревнованиях стать чемпионкой», — отметила Глафира Волгина.

На фото: Глафира Волгина и ее тренер Николай Волгин (справа) на соревнованиях в Париже

Спортсменка живет и тренируется в Миассе в местной спортшколе «Райдер», а занимается с ней ее отец Николай Вадимович Волгин — президент Федерации воднолыжного спорта Челябинской области. Кстати, он же является наставником и для других ребят из сборной России, которые также показали высокие результаты на первенстве мира — 2024 в Париже.

Например, Савелий Егоров и Артемий Михайлов родились и выросли в Омской и Ивановской областях, но живут и тренируются в Миассе, где созданы хорошие условия для занятий вейкбордингом. В Париже Савелий Егоров завоевал бронзу среди юниоров до 18 лет, а Артемий Михайлов занял четвертое место среди юношей до 14 лет.





На фото: Артемий Михайлов занял четвертое место среди юношей до 14 лет

«Результат моих ребят считаю очень достойным. Тем более что это был их дебют на международном уровне. Сам факт того, что наши спортсмены вышли в финал на первенстве мира, уже сенсация, а тут ребята поднялись на подиум. Горжусь ими!» — отметил Николай Волгин.

Отметим, что подобные результаты стали возможными и благодаря открытию в Челябинске вейк-парка «Дамба». Ведущие наши спортсмены получили современную площадку, на которой смогли оттачивать мастерство на тренировках. Кроме того, в июле здесь прошли три крупных всероссийских старта. Все это в совокупности позволило им проявить себя на международных соревнованиях во Франции.