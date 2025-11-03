Магнитогорский «Металлург» уверенно разобрался с «Драконами» в КХЛ

И вернул себе лидерство в Восточной конференции

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» не испытали проблем в домашнем матче чемпионата КХЛ с «Шанхайскими драконами». Южноуральцы разгромили китайский клуб со счетом 6:1, при этом четыре шайбы забросили в ворота соперника еще в первом периоде. Благодаря этой победе «Металлург» вернул себе лидерство на «Востоке», опередив казанский «Ак Барс», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Возмутитель спокойствия на старте сезона в Западной конференции начал сдавать свои позиции. «Драконы» в последних шести матчах потерпели пять поражений, опустились на 6-ю строчку в турнирной таблице. И, по всей видимости, теперь вынуждены будут думать не о высоких позициях на «Западе», а о борьбе за место в плей-офф.

Вот и в матче с «Металлургом» китайский клуб с питерской пропиской вынужден был уходить со льда на щите. При этом все в этом матче стало ясно, по сути, уже после первого периода. Хотя именно «Драконы» первыми открыли счет, отличившись уже на 1-й минуте. Но этим они только разозлили магнитогорцев.

Еще в первой 20-минутке южноуральцы забросили четыре шайбы. Дважды они наказали соперника за грубую игру, реализовав большинство. Еще два взятия ворот случились в равных составах. У «Металлурга» пополнили свой снайперский счет Даниил Вовченко, Руслан Исхаков, Никита Михайлис и Дмитрий Силантьев. Особенно запомнился последний из голов, в котором классно сыграл после сольного прохода Владимир Ткачев.

Не ослабевал хватку «Металлург» и во втором отрезке матча. Едва не сделал счет 5:1 Александр Петунин, убегал «1 в 0» Никита Коротков, были и несколько хороших позиционных атак уральцев, но счет во втором периоде не изменился.

В заключительной 20-минутке подопечные Андрея Разина забросили еще две безответные шайбы. Роман Канцеров нанес классный кистевой бросок, а Егор Коробкин забил гол в меньшинстве, поймав соперников на ошибке. 6:1 — более чем уверенная победа «Металлурга».

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 3 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Шанхайские драконы» (Шанхай) — 6:1 (4:1, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Попугаев, 00:48 (5×5).

1:1 — Даниил Вовченко (Александр Петунин, Робин Пресс), 07:21 (5×4).

2:1 — Руслан Исхаков (Робин Пресс, Никита Михайлис), 09:43 (5×4).

3:1 — Никита Михайлис (Руслан Исхаков, Алексей Маклюков), 13:10 (5×5).

4:1 — Дмитрий Силантьев (Владимир Ткачев, Илья Набоков), 16:05 (5×5).

5:1 — Роман Канцеров (Алексей Маклюков, Робин Пресс), 50:57 (5×5).

6:1 — Егор Коробкин (Егор Яковлев, Матвей Галенюк), 53:31 (4×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Михайлис («Металлург»)

Гол и результативная передача — весомый вклад в командный успех. Хотя и не скажешь, что провел какую-то яркую игру.

Руслан Исхаков («Металлург»)

Аналогичные показатели: 2 (1+1) очка за матч.

Робин Пресс («Металлург»)

Записал на свой счет ассистентский хет-трик, но вновь остался без голов. В следующем матче обязательно забьет свою первую шайбу в сезоне.

Благодаря этой победе «Металлург» вернул себе лидерство на «Востоке», опередив казанский «Ак Барс». Впереди у магнитогорцев серия из трех гостевых матчей, первый соперник — «Адмирал», с которым южноуральцы сыграют 5 ноября.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).